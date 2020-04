“Hay días en que todo está…” More Rial, después de separarse de Facundo Ambrosioni

Hace una semana, More Rial y Facundo Ambrosioni protagonizaron una nueva pelea. Esta vez, los seguidores de la hija de Jorge Rial pudieron ver todo lo que pasaba, a través de un vivo que la chica estaba grabando en su cuenta de Instagram. Se dijeron de todo. “Violencia de género. Acá dicen que lo cag… a palos a Facundo“, le decía su amiga a More Rial, mientras ella discutía con el padre de Francesco. A lo que ella respondió: “Ay, chicas. Yo no le voy a pegar, me da hasta lástima porque después él sale perdiendo“.

Y todo se empeoró cuando él, que también estaba grabando un vivo, pasó por su lado y dijo: “Tóxica“. “Tóxica será su vieja“, le dijo ella. Y agregó: “Con todas las veces que me metió los cuernos… una más…“. Así siguió una pelea entre los dos, mientras los seguidores de More veían todo lo que pasaba desde el otro lado de la pantalla. Esto terminó, como estaba anticipado, en una separación. Facundo se fue a Córdoba, su ciudad natal, después de haber obtenido un permiso especial para viajar.

El futbolista explicó esta conducta a través de su abogado; que explicó a Clarín que lo ocurrido “fue a raíz de los sucesos que tomaron estado público y con el fin de evitar cualquier conflicto que complique su relación con el niño“. Ahora el futbolista se comunica con su hijo Francesco a través de videollamadas. Se había dicho que su relación con More Rial estaba bastante bien, a pesar de la pelea y la distancia. Pero la hija de Jorge Rial ha estado publicando una serie de imágenes preocupantes en sus redes.

Por empezar, hace unos días publicó: “Si no tienes nada que ofrecerle, admírala de lejos“. A lo que le siguió otra historia que decía: “Hay días en que todo está desordenado. El pelo, la cama, las palabras, el corazón y la vida“. Esto lo escribió después de compartir con sus seguidores que le estaba costando dormir. Mientras Facundo Ambrosioni no ha dicho nada a los medios, además de lo ya mencionado a través de su abogado; More continúa publicando imágenes dedicadas claramente a él.

La última de estas publicaciones decía: “Si te llaman loca, pregúntate primero esto. ¿Estoy loca o me estás haciendo ‘la luz de gas’? ‘La luz de gas’ es un maltrato psicológico llamado así por la película The Gaslight de 1944 (basada en la obra de teatro de Patrick Hamilton 1938). La protagonista de la película vive con su marido que empieza a cambiar la intensidad de las luces para convencer a la mujer que se está volviendo loca. Y cuando ella empieza a dudar, él la convence. Por eso fijate bien si alguien te llama loca. Muchas veces solo están manipulandote“. Podés leer más sobre este tema, en esta nota anterior.