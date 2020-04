La SAP recomendó contarle toda la realidad a los niños y escucharlos

El coronavirus viene causando mucho temor en nuestro país desde comienzos de marzo. Para esto, el gobierno decretó una cuarentena que se extenderá hasta el próximo 10 de mayo. En este contexto, la Sociedad Argentina de Pediatría divulgó un comunicado. La SAP recomendó escucha, acompañar y contarle toda la realidad a los niños, niñas y adolescentes.

En el comunicado, la SAP, expresó: “No negar la realidad y hacer de cuenta que no pasa nada. El mundo no es el mismo y, cuando se regrese de a poco a lo cotidiano, no nos encontraremos con lo ya conocido porque habrá otros parámetros para moverse y relacionarse. Hay que hablar sobre esto sin dramatizar. No debemos asustarnos ante los enojos, las emociones que desbordan o las crisis de angustia”.

Además, en el informe de la SAP, se remarcó: “En esta etapa del aislamiento obligatorio se registran distintas inhibiciones y regresiones. Esto se da en la acción, en lo emocional, y en el estudio. También hay un quiebre de lo cotidiano, lo conocido, y los hábitos más básicos. Habrá cambios que desestructuran el entramado social”. Los pediatras además señalan una “pulsión de muerte”.

A su vez, los pediatras, manifestaron: “Hay que tratar de escuchar, contener y permitir que los sentimientos sean expresados. Si es necesario, debemos recurrir a los profesionales que siguen estando disponibles a través de los distintos medios que brinda la tecnología. Estamos viviendo un momento de gran incertidumbre y tenemos que aceptar que no contamos con todas las respuestas”.

La SAP habló de la escolaridad en estos tiempos

Respecto de la continuidad escolar, la SAP señala como situaciones de tensión o conflicto “el escaso tiempo previo a la cuarentena para generar vínculos con la/os docentes y la escuela”, la “falta de un encuadre que sostenga la actividad” y el rol de “padres y madres que, además de hacer su trabajo, deben asumir el rol de maestras/os”. Señalaron como dificultades la falta de acceso a la computadora, la presencia de hermanos actuando como distractores y la suspensión del rol social de la escuela.