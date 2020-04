Laurita Fernández reveló porque rompió con Nicolás Cabré

Luego de confirmarse su separación de Nicolás Cabré, Laurita Fernández explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. La pareja comenzó separada el aislamiento social, preventivo y obligatorio porque ella había regresado de un viaje a Nueva York y debió cumplirlo sola en su casa. Cuando se le rompió un caño del departamento, solicitó un permiso para trasladarse hasta la casa del actor. Después de explicar lo sucedido, dos semanas más tarde y ya con el arreglo de la tubería, decidió regresar a su hogar. Allí comenzaron los rumores de crisis de la pareja.

Según contó Fernández este miércoles en Los Ángeles de la Mañana, decidió salir a hablar “Antes de que se especule con cosas que no son”. “Este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estábamos desencontrados”, fue lo primero que dijo. Además agregó: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado”, continuó.

La ruptura fue por WhatApp

Laurita también detalló que la ruptura fue por videollamada. “No quedaba otra manera”. “Dijimos que antes de empezar a discutir lo mejor era tomar una distancia. Quizás si hubiésemos seguido, hubiésemos empezado a discutir. Y esas cosas desgastan la relación. Además, extraño a Rufi”, dijo y sostuvo que sigue hablando con Cabré. También declaró que si bien la separación se dio en los últimos días, el viaje que hizo a Nueva York con su amigo fue revelador. “Me volví a conectar con cosas que me di cuenta que me apasionan y que, sin querer, estaba dejando de lado. No por culpa de Nico, pero eso no estaba bueno”.

No pudo definir un motivo por el cual decidieron separarse, pero planteó sus dudas sobre si afectó la convivencia del verano en Mar del Plata, en donde compartían escenario en la obra teatral Despedida de Soltero. “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempos juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas que no estábamos de acuerdo”, consideró.

Hizo hincapié en que todavía hay mucho amor entre ellos. “Para mí era una relación súper importante y no me arrepiento de lo que dije, lo que sentí y lo que siento”, aseguró. La conductora explicó que le costó tomar la decisión durante la cuarentena, en especial al no tener en quién apoyarse, más que a través de un teléfono. “Hubo días que estaba arriba y otros que no tenía ganas, que estaba triste y también me lo permití. Esto es muy duro para todos”, contó, y para cerrar expresó: “En otro momento hubiese hecho mil cosas para no pensar, pero me estoy entregando a lo que me pasa y eso también está bueno”.