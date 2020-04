Listori contó una condición que Cabré le puso a Fernández

Tras varios rumores, finalmente ayer Laurita Fernández se animó a confesar que ya no está más con Nicolás Cabré. Con él estuvo en una relación de un año y se separó por videollamada. Ocurrió tras muchas discusiones y diferencias que causaron la separación. Ambos querían formar familia y planeaban una vida juntos. Si bien a los medios y a la gente le costaba acostumbrarse a la figura de la pareja, todo venía marchando sobre ruedas entre los dos. Pero finalmente pasó lo de siempre con el morocho y sus relaciones. Ahora José María Listorti aportó un dato que causó polémica.

El exparticipante de los programas televisivos conducidos por Marcelo Tinelli Videomatch y Showmatch, se mostró muy indignado ante la nueva ruptura del actor. Los chismes sobre Laurita y aquellos que la hacían responsable en gran parte del corte entre los dos generó un diálogo con sus panelistas en Hay que ver (Canal 9). Su compañera de fórmula en conducción, Denise Dumas, consultó respecto a una condición que le puso Cabré a Laurita. Fue sobre una ficción que realizó.

“Yo no sé si ustedes lo saben o si es de público conocimiento, pero los que trabajamos en los medios los sabemos. La última tira que hizo Laurita ¿Saben quién eligió al galán? Nicolás Cabré“, comentó el conductor dejando su opinión sobre una condición que el actor le dio a su expareja. Se refirió a la dupla de una ficción que se realizó para Telefe. Allí estaban la exconductora del programa de televisión Combate junto al actor oriundo de la ciudad de Adrogué Tomás Fonzi.

Cabré eligió a Fonzi como compañero de Laurita

Luego de aclarar eso, Listorti no se escondió y argumentó el porqué de su afirmación: “Lo hizo con el criterio de lo hacés si yo puedo elegir al galán. Porque Fonzi y él son muy amigos y conoce a la familia” y continuó aportando más detalles al caso del que habla toda la farándula: “Es más, hubo otros nombres, pero Cabré dijo si lo hacés con ese no. Esto lo sé de primera mano. Él eligió y hasta que no estuvo de acuerdo con el galán, no la dejaba a Laurita. No importa si es garantía o no, lo que señalo es el hecho de cómo se mete.”.

Además el cantante de 47 años de edad se refirió al problema de machismo que tiene Cabré: “Fue por una cuestión de machismo, porque tenía miedo de que se la roben”. Al escucharlo sus panelistas debatieron y una comentó: “Es más fácil apuntarlo a Cabré por su historial. Cuando en realidad quizás la quiso ayudar en una elección profesional”. Por su parte, otra de las columnistas sostuvo que Nicolás dejó psicológicamente muy mal a muchas mujeres.

“Algunas de las expareja de Cabré incluso quedaron internadas o en pésimo estado emocional como Eugenia Tobal“, mencionaron en el programa y hasta lo tildaron de tóxico. En medio del arduo debate al aire en El Nueve por la figura de Cabré, Dumas lo respaldó reflotando el escándalo que le hizo Laurita a Cabré cuando a éste lo habían contratado para la novela de Polka en la actuó con Vigna. “Me parece que Laurita no es la pobre víctima de Cabré acá, también tuvo sus celos y me pareció un montón lo de entonces”, disparó polémica la conductora.