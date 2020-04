Mike Amigorena quiso conquistar a Mirtha Legrand

Mike Amigorena habló con Intrusos sobre la cuarentena que está haciendo con su pareja, Sofía Vitola, y su hija nacida en el mes de febrero, Miel. Sin embargo, la charla fue cambiando lentamente hacia la gran pasión que el actor tiene por Mirtha Legrand. Incluso reveló que le hizo una invitación para compartir un viaje romántico juntos. Luego de mencionar el trabajo solidario que hizo en muchos hogares de ancianos, aseveró que seguirá haciendo esa acción de ir a cantar a todos una vez que el aislamiento por la pandemia llegue a su fin.

Además, el artista contó que “siempre tuvo una debilidad por la gente mayor” y que fue criado por su abuela. “Dormí con mi abuela hasta los 13 en la misma cama. Hasta que después nos separaron, pero quedamos en el mismo cuarto. Recién a los 16 me fui a dormir solo. Fue una asociación ilícita amorosa”, precisó Mike. Jorge Rial le preguntó si era cierto que le había pedido matrimonio a la diva de los almuerzos. “Se la perdió Mirtha. Yo estaba cargado de paciencia, ganas de salir y comer rico. Le dije a la señora que viajemos y comamos rico. Era fifty/fifty”, indicó el actor.

“¿Querías gatear a Mirtha?” lo indagó Adrián Pallares, mientras Rodrigo Lussich decía que Mike quería ser “el nuevo Reynaldo de Adelfa”. Amigorena contestó: “Esto fue hace cinco años, cuando estaba como para cualquier arreglo. Estás tan errante que decís capaz el camino es por acá”. Además reveló: “No es que agarraba lo que venía, pero llega un punto en tu vida en el que decís que capaz querés alguien que esté realizado en su vida”, afirmando que si emprendía ese viaje romántico con la conductora de El Trece, este hubiese tenido como destino la ciudad de París, Francia.

Amigorena habló de la familia de Mirtha

Con respecto a la relación con los familiares de La Chiqui, Mike bromeó y dijo que no tendría problemas con ninguno, aunque sí con Elvira, la histórica ladera de la diva. “Nos hubiésemos mirado y dicho ‘abu’. Hubiese sido más de compañero y amistad con Juanita y Nacho Viale que son bien modernos. Ese no sería el problema. El problema sería la mujer que la asiste, me miraría toda la vida. No me diría dónde guardan las cosas”, lanzó Mike, que también afirmó que si Legrand hubiese aceptado su propuesta dormirían en habitaciones o incluso casas separadas.

Ricardo Luis Amigorena, conocido como Mike Amigorena, es un actor y músico argentino. Nació en Maipú, Provincia de Mendoza, el 30 de mayo de 1972. Estudió teatro con Santiago Doria pero abandonó una vez culminado el primer año. A mediados de los años 1990 recomenzó sus estudios, esta vez con Alfredo Zemma en la escuela de la Asociación Argentina de Actores y posteriormente tomó clases de payaso, bufón y máscara neutra con Cristina Moreira. En el año 1998 realiza su primer trabajo como actor en la obra Despertar de primavera, de Frank Wedekind.