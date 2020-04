“Nada está sucediendo cómo hubiéramos deseado…” Flor Peña se despidió de su papá en medio de la cuarentena

El lunes pasado, Flor Peña dio una triste noticia a través de sus redes sociales. Su papá, Julio Peña, falleció después de pasar dos años luchando contra el cáncer. Flor ya había comentado sobre la delicada situación que atravesaba su padre. Durante estos últimos meses habían estado cerca como nunca antes. Su papá fue a verla actuar al teatro por primera vez y según comentó Flor, estaba mucho más cariñoso. “Él también está en una situación más amorosa. Él cambió, entonces yo le puedo decir que lo amo y abrazarlo“, había dicho.

Ayer la actriz compartió con sus seguidores cómo fue despedirlo en medio de la pandemia. En su cuenta de Twitter escribió: “Hoy despedimos a mi viejo. Solo pudimos hacerlo mi madre, mi hermana y nuestros dos compañeros de vida. Apenas cinco permitidos. Ninguno de los que amaron a mi padre pudieron acercarse. Ni siquiera en su agonía. Mi madre bancó en soledad gran parte de este desenlace“, dijo Flor. Es que debido a la cuarentena obligatoria se hizo imposible llevar a cabo una despedida como es común hacerlo.

Más tarde, Flor Peña agregó: “Hubiéramos querido homenajearlo y acompañarlo entre todos los que formamos parte de su historia. Pero no se pudo. Cómo les debe haber pasado a tantos en este momento tan extraordinario que estamos viviendo. Y vuelvo a pensar cómo la vida te sorprende con situaciones impensadas“, dijo. “Nada está sucediendo cómo hubiéramos deseado. No podemos siquiera acompañar a mi madre cómo necesitamos hacerlo. Y aún así, en medio del dolor, vuelvo a afirmar que somos un todo. Que no vivimos solos la vida“.

“Y que el bien común debe estar siempre por encima del bien personal. Por todo esto les digo: sigamos haciendo las cosas bien. Sigamos quedándonos en casa los que podamos. Pensemos que las miradas ombliguistas afectan a todos. Mi padre desde donde este, se que estará de acuerdo“, cerró. Por último, Flor agradeció el cariño que recibió de parte de sus seres queridos en este momento tan difícil para ella. “Gracias por los mensajes de amor de estos días. Hicieron bien“.

Flor había anunciado la triste noticia a través de Instagram. “Te voy a extrañar, muchísimo, pero se que vivís en mi porque llevo tu sangre y tu fuerza. Quedate tranquilo que a mamá la vamos a cuidar siempre. Tan lindos eran juntos, 47 años compartiendo las aventuras más lindas. Disfrutaron la vida y se que fueron muy felices juntos. Fuiste un tipo duro pero frágil. Nos hacías reír. Eras gracioso negrito, como dice mi hermana. Gracias eternas por tu amor. Te la bancaste como nadie, pero tu cuerpito ya estaba muy cansado“. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.