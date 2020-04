Posnet: Podrás pagar por SMS, WhatsApp o redes sociales

La pandemia del coronavirus ha cambiado muchas de nuestras prácticas y costumbres. Con el distanciamiento como una de las pocas defensas que tenemos ante el virus evitar el contacto físico resulta prioritario. Es por eso que ahora la marca Posnet, de First Data, propone realizar pagos de forma presencial, pero digital, sin contacto físico.

Esta nueva característica de Postnet permitirá realizar pagos a través de link de pago, email, SMS, WhatsApp, Instagram y otras redes sociales. El link de pago permite cargar una tarjeta de débito o crédito, por lo el pago puede realizarse desde una computadora o desde un smartphone.

No hay limitaciones sobre el origen o el alcance de las tarjetas, pueden ser nacionales o internacionales, de débito o crédito. Lo necesario es tener el margen o los recursos necesarios para concretar la operación. Las compañías First Data y Fiserv, que están integradas, aseguran que no habrá un costo adicional para quienes ya son clientes.

El pago digital de productos y servicios es algo que se viene desarrollando hace tiempo en Argentina. Pero fue la pandemia y la cuarentena lo que aceleraron la proliferación de estos recursos y aplicaciones entre la sociedad. Plataformas de pago hay muchas, lo primordial es siempre realizar pagos en sitios oficiales y evitar caer en estafas virtuales.