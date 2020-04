¿Qué pasó con Rita? Después de las críticas, Susana Giménez contó qué hizo con su mascota

Esta semana, Susana Giménez no tuvo paz. La diva de los teléfonos se enfrentó a varias críticas en el mundo del espectáculo por haber devuelto a su perrita al criadero. Según contó la conductora, la devolvió porque la mordía mucho y le daba demasiado trabajo. Pero se la traerán de vuelta en un mes. Esto despertó varios comentarios, los más polémicos de parte de Nicole Neumann, que como se sabe, es amante de los animales. Después de pelearse con Nicole, la conductora salió a comentar qué pasaba con su perrita.

Ayer se celebró el día del animal, por lo que la conductora vio la ocasión perfecta para aclarar lo ocurrido. Compartió una foto con su perro Kiko y comentó lo que había ocurrido con Rita y sus demás mascotas. “¡Feliz Día del Animal para todos mis compañeros inseparables de vida! Kiko, que está conmigo en la foto. Thelma y Beto que me esperan en La Mary. Pascual Enrique, que me acompaña, pero no me da ni cinco de bolilla. Beba, Clara, Rosa, Indio 1, Indio 2 , Jazmín y Cholo que ya se fueron“.

¿Y Rita? Rita está esperando a Susana Giménez mientras “pasa la cuarentena con su madre y sus hermanos”, hasta que se puedan mudar a Uruguay. La conductora había expresado que la perrita volvería cuando le salieran los dientes definitivos. Es que, como había dicho, la mordía “tanto, tanto, tanto” que estaba deshecha. Esto fue motivo de críticas. Nicole Neumann le dijo: “Es como parir el chico y pedir que le cambien los pañales y que lo devuelvan educadito, cuando deje los pañales y no tire los objetos por la casa. No me parece“.

Pero eso no fue todo, también la acusaron por haber comprado un perro en lugar de adoptar uno. Sus mismo seguidores le escribieron en las redes: “¿Nunca un adoptado? ¡En los refugios hay cientos que esperan por un poco de amor!“; “No compres, ADOPTÁ“; “¡Te re amo Su! Pero, ¿por qué comprar? Hay tantos que necesitan un hogar. No quiero perder la imagen que tengo de vos. Adoptá no sabes cómo te lo agradecen“; “¡Es hermosa! ¡Lástima que es de criadero!“, le dijeron a la conductora.

Susana Giménez no se preocupó mucho por estas críticas, pero sí le dolió que Nicole hablara de su supuesto "abandono" y no se guardó nada en su respuesta. "Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción 'averigüen, chequeen si es verdad' porque no quiero hablar mal de la gente al cuete", había dicho.