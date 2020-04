“Siempre la víctima…” Tamara Gala volvió a atacar a Fede Bal

Tamara Gala, que estaba desaparecida de los medios, volvió para enfrentar nuevamente a su ex novio, Fede Bal. El actor está en medio de un tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron el mes pasado. Días atrás, Gala reaccionó a una publicidad que Bal había hecho en el hospital en el que se está tratando y tiró una frase muy polémica: “Hasta de su enfermedad hace una publicidad“. Aunque borró el comentario minutos después de haberlo publicado, no pasó desapercibido. Ahora, la bailarina volvió a atacar contra el actor.

Sabemos que el noviazgo de Tamara Gala y Fede Bal había sido complicado. La bailarina terminó enemistada con él y con su madre, Carmen Barbieri. Incluso la acusó de haberla obligado a abortar y de haber enviado a un grupo de asaltantes a su casa. Esta vez, Gala saltó contra Bal. En sus historias de Instagram, compartió la imagen de un lobo escondido detrás de una máscara de humano y comentó: “Ya entendí todo, te agarrás de un mini comentario viejo que borré, no porque no lo sienta, simplemente para no armar circo“.

“A veces me olvido de que mis palabras en algunas personas influyen mucho“, dijo la bailarina. “Entonces debés manipular la situación para hacer prensa y ser siempre la víctima“. Más tarde, compartió una imagen donde se habla de la incorporación de Fede a la radio Late 93.1 y comentó: “Claroooo, ¡entienden que está todo manipulado! Y se agarran de un comentario que hice porque no me parecía y fue una opinión como muchas. Pero es más fácil ser víctima y poner palabras en mi boca que no dije para hacer un circo mediático y tener prensa gratis“.

Por último terminó diciendo: “¡No pienso ir a ningún programa para hablar de esta familia! Ya fui a muchos antes, si voy a los programas será por mi laburo. Gracias a todos pero lo que tenga que decir lo diré en mis redes para mí gente“. Todo esto se generó en torno al comentario que ella había hecho anteriormente sobre la enfermedad del actor. Bal había hecho una publicidad para el Instituto Alexander Fleming, donde se está tratando. La bailarina reaccionó a esto diciendo: “Hasta de su enfermedad hace una publicidad…“

Y agregó, durísima con el actor: “Por favor (al que no le gustaba la cámara jajjaja) yo no soy hipócrita… No me gusta lo que está pasando pero siempre voy a tratarlo como se merece él y su madre“. Gala borró el comentario casi al momento de haberlo hecho pero ya era tarde, se había hecho viral. Así se revivió un escándalo que viene de años atrás. Bal y la bailarina terminaron su relación en el 2013 pero ella dispara contra él y su madre cada vez que tiene oportunidad. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.