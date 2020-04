Tamara Gala habló de Fede Bal

El actor Federico Bal y la cantante Tamara Gala terminaron su relación en 2013. Al parecer, siete años después, todavía existen cuestiones no resueltas entre ellos. Este nuevo escándalo, comenzó después de que él hiciera una publicación en el Instituto Alexander Fleming para contar cómo iba su tratamiento. Como suelen hacer muchas celebridades, Gala usó sus redes sociales para arremeter contra quien fuera su pareja y contra su madre, Carmen Barbieri.

Escribió sobre el clip de Fede Bal: “Hasta de su enfermedad hace una publicidad… Por favor (al que no le gustaba la cámara) yo no soy hipócrita… no me gusta lo que está pasando pero siempre voy a tratarlo como se merece él y su madre”. Incluso Carmen Barbieri salió en defensa de Fede en el ciclo radial de Polino. Sin nombrarla, aseguró que “hay gente muy mala”. Además, aclaró que no existía ninguna intención de hacer promoción a partir de algo tan doloroso como lo que viven.

Pero esto no pareció bastarle a la mediática, ya que volvió a arremeter contra el productor por el anuncio de su nuevo programa de radio. “Ya entendí todo, te agarrás de un mini comentario viejo que borré, no porque no lo sienta, simplemente para no armar circo. A veces me olvido de que mis palabras en algunas personas influyen mucho”, escribió en sus historias de Instagram. La ex del intérprete no tuvo filtros a la hora de publicar duras palabras contra él.

“Haces mucha prensa”

En sus redes sociales escribió: “¡Porque hacés radio ahora! Entonces debes manipular la situación para hacer mucha prensa y siempre ser la víctima. Te juro que esta vez casi caigo jajaja. Naaa, mentira…”. Comentó y agregó una foto de una caricatura de un zorro con una careta. También expresó su pensamiento sobre las críticas que recibe: “Claro, entienden que está todo manipulado. Y se agarran de un comentario que hice porque no me parecía y fue una opinión como muchas”.

Para concluir, la artista de la red social Youtube expresó escribiendo: “Pero es más fácil ser la víctima y poner palabras en mi boca que no dije para hacer un circo mediático y tener prensa gratis. (…) No pienso ir a ningún programa para hablar de esta familia. Ya fui a muchos antes. Si voy a los programas será por mi laburo. Gracias a todos pero lo que tenga que decir lo diré en mis redes para mi gente”. La respuesta de los internautas no se hizo esperar y fue negativa. “Sos de lo peor. La maldad vuelve!! Por aparecer en los medios sos capaz de cualquier cosa!! Pobre tipa!!”. “Por que no te buscas una vida y te dejas de joder”. “Sos tan ignorante”, fueron algunos de los comentarios que recibió.