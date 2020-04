“Te metés con Lali, te metés conmigo…” Famosos defendieron a Lali Espósito del escándalo de Amaia Montero

Lali Espósito festejó el reestreno de Casi Ángeles con un vivo de Instagram, que compartió con su ex compañero de elenco, Peter Lanzani. La actriz y cantante contó una anécdota que implicaba a Amaia Montero y a la China Suárez. La cantante española se vio afectada por la historia de Lali y le pidió que le ofreciera una disculpa. Lo hizo a través de sus representantes, y al ver que la actriz no había desmentido lo ocurrido, la acusó públicamente a través de su cuenta de Twitter.

Así decía su descargo: “Hola Lali no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira“, sentenció. Y más tarde agregó: “Sabés que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos Lali“, dijo Montero.

¿Qué dijo Lali Espósito sobre Amaia Montero? La actriz recordó que en una fiesta la española se cruzó con la China Suárez y le chocó el hombro accidentalmente. Lo que despertó la furia de la China, que según Lali “tenía un carácter poco controlado en esa época” e inició una pelea. La ex líder de La Oreja de Van Gogh, según contó Lali, estaba algo pasada de copas. Y este fue el testimonio que provocó su enojo en las redes. Espósito ya lo habia adelantado: “Mirá si un día nos la cruzamos, quedó re mal“. Pero nunca pensó que la cantante reaccionaría de esa manera.

Es por eso que Lali pidió disculpas a Amaia a través de su cuenta de Twitter. Dijo: “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el live en mi cuenta de Instagram, donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles. JAMÁS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo“. Para la cantante española esto no fue suficiente, ya que no había desmentido la historia que contó en su vivo, simplemente pidió disculpas por haberla contado.

Después de todo esto, muchos pensaron que la reacción de Amaia había sido demasiado exagerada. E incluso la acusaron de buscar “un minuto de fama” ante los seguidores de la cantante argentina. Varios colegas de Lali saltaron a defenderla. “Tan todo es LALI“, dijo Cinthia Fernández. “Sos tan linda ¡Te quiero mucho!“, le dijo Nico Vázquez. “Ya se veía que era intensa Amaia. No se conformaba con UNA flor. MIL quería la mina. MIL“, escribió Connie Ansaldi, en referencia a la canción que la hizo famosa. “Ay, Amaia, tampoco para tanto“, sumó Lizardo Ponce. Y Marcelo Polino agregó: “Lo que pasó lo vio mucha gente. Ya se sabía hace tiempo. #Humor #TeMetesConLaliTeMetesConmigo“.