Un compañero de Paulo Dybala filtró el supuesto resultado de su cuarto test de coronavirus

Después de que se conociera que Oriana Sabatini se había recuperado totalmente del coronavirus, se rumoreó que su pareja, Paulo Dybala, aún estaba enfermo. Ambos se hicieron un cuarto estudio para conocer si ya se habían sanado del todo. A ella le dio negativo. ¿Y a él? Los resultados aún no se conocen. Sin embargo, alguien salió a decir que todavía tenía el virus. Y quien filtró esta información podría ser uno de sus compañeros de la Juventus. ¿Qué dijo la pareja ante estos rumores?

En diálogo con Canal 9, Oriana aseguró sobre el futbolista: “Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no“. Y sobre su situación reiteró: “Yo di negativo. Hasta no estar 100 por ciento seguros no queremos hablar y siento que nos apuran a tener que decir algo cuando no tenemos información. Estamos igual que el resto de la gente“.

Según Il Corriere dello Sport, un diario italiano que divulgó la noticia, el rumor había sido confirmado por el entorno del futbolista. Y parece que el autor de la versión fue Cristiano Ronaldo. Actualmente, el jugador se encuentra en su isla natal de Madeira donde reside junto a con su esposa Georgina Rodríguez y su familia. Se dice que más de una vez rompió la cuarentena en el lugar. Él había dicho que era más seguro permanecer ahí, en la isla, que volver a Italia, donde el conflicto estaba fuera de control. Y entonces fue cuando se le escapó este dato.

Mientras tanto, Paulo Dybala estaría esperando los resultados del cuarto test de coronavirus. Ya ha pasado más de un mes desde que fue diagnosticado con la enfermedad. Sin embargo, esto no ha sido motivo de preocupación entre sus allegados, que informan que se encuentra más que bien junto a Oriana. El futbolista ya ha compartido varios videos bailando junto a la cantante y se lo ve bien. Además los síntomas han disminuido hasta casi desaparecer.

Como informamos anteriormente, el futbolista había asegurado frente a la Juventus: “Desarrollé síntomas fuertes, pero hoy ya me siento mucho mejor”. Además, agregó que ya se puede mover con normalidad. “Ahora puedo moverme mejor, caminar y tratar de entrenar. Apenas podía respirar. No podía hacer nada después de cinco minutos. Me dolían los músculos. Afortunadamente, Oriana y yo estamos mejor ahora”, dijo el jugador. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.