¿Vuelve “Incorrectas”? Natalie Weber dio detalles del regreso del programa

Con el avance del coronavirus en el país, varios programas de televisión se vieron obligados a suspender sus emisiones durante tiempo indeterminado. Uno de estos programas afectados fue Incorrectas, el ciclo televisivo que conduce Moria Casán. La conductora está en el grupo de riesgo de la enfermedad, al tener más de 70 años. Una de sus queridas panelistas, Natalie Weber, habló sobre el futuro del chimentero y aseguró que muy pronto estarán de vuelta en la pantalla de América TV.

En una entrevista con Ciudad Magazine, a Natalie Weber le preguntaron si estaba preocupada por su desarrollo laboral. Es que se rumoreó que el programa no volvería a la pantalla. Pero ni las panelistas ni Moria Casán han salido a decir tal cosa. Así que Weber respondió: “Tanto Moria Casán como Jotax, que es la productora del programa, nos dijeron que nos quedemos tranquilas que apenas todo esto pase vamos a volver. Así que esperamos que eso suceda pronto“, aseguró la panelista. Y sobre la decisión de Moria acotó: “No estoy preocupada porque la decisión de Moria me pareció muy acertada“.

“Pero estamos todas tranquilas esperando a que llegue ese momento“, dijo. Moria Casán fue quien tomó la decisión de suspender Incorrectas por tiempo indeterminado. En un principio, la One iba a conducir el programa desde su casa pero tras un par de emisiones, decidió que no era lo mismo y lo canceló. “Tener un móvil en mi casa todo el tiempo no da. Extraño a ‘Incorrectas’ en el buen sentido. Yo voy a volver cuando pueda volver, con la esencia del programa“, había dicho la conductora en diálogo con Alejandro Fantino.

Como informamos en una nota anterior, Fantino fue quien ocupó el espacio de las “incorrectas” en la pantalla. Ahora conduce Fantino a la tarde en el lugar de Moria. El conductor aseguró que podrán volver cuando lo deseen. “Estamos en un horario que ella sembró y lo sabe, se lo dije en privado y se lo digo públicamente, que cuando tenga ganas de volver acá está su lugar y su silla. Me voy más tarde, pero acá hay lugar para todos en esta grilla“, había dicho Fantino en esta entrevista con Moria.

Volviendo a Natalie Weber, la modelo aseguró que tanto ella como sus compañeras de panel están ansiosas por volver a la pantalla. “Tenemos un chat que se llama Incorrectas Aire y todas seguimos hablando por ahí todos los días para no perder la costumbre. Extraño ir a Incorrectas, tenemos un grupo muy lindo y humano donde ir a trabajar gracias a Dios. Siempre fue un placer estar ahí“, dijo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.