Calentando motores para el Bailando 2020: Mica Viciconte disparó contra Laurita Fernández

Como lo deja ver en sus redes sociales, Mica Viciconte no la está pasando para nada mal durante la cuarentena. La panelista vive con su pareja, Fabián Cubero, y se la pasan haciendo retos, disfrazándose y cocinando. Hace unas semanas, Viciconte anunció que sería parte del Bailando por un Sueño 2020 y dio a conocer a su equipo. Muchos le cuestionaron por qué Cubero no era su partenaire en el certamen de baile. Y su respuesta fue clara. No quiere echar a perder su relación con el futbolista.

Recientemente, se conoció que otra de las participantes del Bailando, Laurita Fernández, se había separado de su novio, Nicolás Cabré. La bailarina tiene una enemistad con Mica Viciconte. Se cruzaron varias veces mientras Laurita era parte del jurado del certamen y Mica concursaba. Cuando Viciconte se enteró de la separación de la pareja, fue rapidísima para atacarla por televisión. Le tiró un palito que no pudo pasar desapercibido ¿Volverá el viejo enfrentamiento en la pista de baile?

Empezó cuando Ángel De Brito le consultó a Mica Viciconte sobre su convivencia en pareja. “Cocinan, se disfrazan, entrenan. Le cortaste el pelo. No les falta nada”, dijo el conductor de LAM. La panelista, sin dar nombres, aprovechó el momento para disparar contra su contrincante: “Y si no hacemos… No somos una de esas parejas que se separan, así que algo hay que hacer para llevarla bien“, dijo. “Me encanta que enseguida entró el palito“, soltó Ángel, avivando el fuego.

“¿La están llevando bien?“, preguntó. Mica Viciconte aseguró que llevan muy bien la convivencia. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a pasar tanto tiempo en casa, pero lograron adaptarse. “Sí. Nos llevamos bien, la pasamos bien. Tenemos nuestros tiempos. A veces yo estoy acá y él en la pieza. No tuvimos grandes peleas, nos llevamos bien. Hubo algún portazo, más mío que de él, pero no más que eso“, dijo Mica. Hasta ahora, la panelista comentó que tuvieron una sola pelea “al punto de decir ‘no te aguanto‘”.

Así lo contó ella: "Mi perra siempre hace pis en el balcón, pero se le ocurrió hacer adentro. Y no hay cosa que me moleste más que la perra me haga pis adentro. Entonces, obviamente la reté a la perra, la perra dijo 'Me está retando mamá, me voy con papá'. Fue con Fabián y él la agarró y la acarició como que 'pobrecita, hizo pis, no, chiquitita'. Me volví loca y le dije 'Si yo a la perra la estoy retando y le estoy diciendo que no se hace eso, y vos vas y la acariciás, entonces, quieras o no, me estás desautorizando lo que yo estoy diciendo", contó.