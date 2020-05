¡Escándalo internacional! La hermana de Amaia Montero no tuvo piedad con Lali

El lunes pasado, Lali Espósito hizo un vivo de Instagram, junto a su ex compañero de Casi Ángeles, Peter Lanzani. La cantante y actriz contó una divertida anécdota que vivió con el elenco de la serie. La historia involucraba a la China Suárez y a Amaia Montero, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Lali no dejó muy bien parada a la cantante española. La anécdota llegó a los oídos de Amaia, a la que no le gustó para nada lo que escuchaba. Así inició una guerra en Twitter contra la actriz, a la que se subieron varias celebridades.

Todo empezó cuando Lali contó cómo ella y el elenco de Casi Ángeles habían conocido a la cantante. Durante una fiesta, la española se cruzó con la China Suárez, que según contó Lali, tenía muy mal carácter en ese tiempo. El tema es que Espósito dijo que Amaia Montero estaba “pasada de tragos”. “La China se la cruzó a Amaia, que estaba en una… en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!“, contó la actriz.

Esta historia llegó hasta Amaia, que no se tomó bien que Lali hablara así de ella. Lali pidió disculpas en Twitter, después de que el representante de la artista se comunicara con ella, pero esto no fue suficiente para Montero. “No nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira“, le escribió la española. “Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, la verdad. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar“.

Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG,donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles.JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente .Fue inapropiado Pido disculpas.Un abrazo🙏 April 29, 2020

La hermana de Amaia Montero contra Lali Espósito

Pero el asunto no quedó ahí. Después de que varios colegas de Lali la defendieran ante la cantante, la hermana de Amaia Montero se sumó al ring. Idoia Montero no se guardó nada contra la actriz pero al parecer, no esperaba que sus tweets tuvieran tanta repercusión. “Eres una gran mentirosa Lali. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no. ¡Como compañera de profesión eres una auténtica m*erda!“.

“Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo, no tienes vergüenza. No nos tomes el pelo y has lo que tienes que hacer en Instagram. Lista, que eres una lista“, escribió. Y no se conformó con eso: “Me tomé dos tés y si aún no he bloqueado a todas las señoritas teñidas por favor, daros por bloqueadas que estoy agotada. ¡De verdad! ¡Buenas noches! Mañana sigo con mi vida normal“, dijo. Estos tweets se hicieron virales a pesar de que Idoia los borró horas después de haberlos publicado. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.