“Hay personas que son miserables de corazón…” Vicky Xipolitakis sobre el padre de su hijo

Vicky Xipolitakis está pasando la cuarentena obligatoria con su hijo, Salvador Uriel, y su niñera. El resto de su familia le ofreció pasar el aislamiento juntos, pero ella prefirió quedarse en su departamento en Recoleta. A pesar del confinamiento, la mediática continúa su batalla legal contra el padre de su hijo, Javier Naselli. En una entrevista con Santiago Del Moro, la mediática contó todo sobre el enfrentamiento y reveló qué es lo que más le duele de la situación.

La historia de amor de la mediática y el banquero empezó en 2017. Ese año se mostraron juntos en televisión por primera vez. Fue Susana Giménez quien los recibió en su living. En 2018, se casaron en una boda de ensueño en Manhattan. Pero la relación terminó a mediados del año pasado. Vicky Xipolitakis acusó a Naselli de maltrato verbal y físico. “Fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias“, había dicho la mediática en televisión. Ahora están separados.

En diálogo con Del Moro, Xipolitakis aseguró que lo que más le afecta de toda esta situación es la indiferencia de Naselli con su hijo: “Me duele decir que el papá del bebé no lo ve, ni preguntó en plena pandemia cómo está. No le importa el hijo. Mi papá es la persona que mantiene a mi hijo como lo hizo conmigo toda la vida. Él tiene más de sesenta años y no lo puedo exponer a que salga. Pero bueno, me hace llegar alimentos, no nos falta nunca nada porque tengo un papá con todas las letras“, dijo.

La mediática comentó lo difícil que ha sido esta situación para ella. “A veces me da un poquito de tristeza, entonces me encierro sola un ratito, lloro y vuelvo con una sonrisa. Me duele que cuando en plena pandemia la gente se muere, él no pregunte cómo está su hijo, o si necesita algo. O aunque sea si puede pagar la obra social para no estar llamando a cada rato a mi padre“, dijo Xipolitakis. Y sentenció: “No estamos hablando de alguien que no tiene, pero hay personas que son miserables de corazón“.

De cualquier modo, Vicky intenta que su hijo no se entere de este tipo de conflictos. "A Salvador nada le llega, acá todo es fiesta, alegría, sonrisas, todo es juego. En algún momento le va a caer la ficha de cómo se está manejando. Acá se separaron los grandes, pero no nos olvidemos que hay un menor, con la calidad de vida y los gastos que tiene". Y sobre el tema legal, agregó: "Dijeron que tenemos que pagar el cincuenta por ciento cada uno. Pero la madre no tiene ingresos, estoy sin trabajar y lo único que hago es criar a mi hijo y me mantiene mi papá. Es todo un chiste".