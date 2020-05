Juan Manzur: “La mejor manera de celebrar es quedarnos en nuestras casas”

El Gobernador de Tucumán expresó sus saludos por el Día del Trabajador a través de sus redes sociales. En los mismos, hizo hincapié en que conoce las situación por la que está pasando la provincia. Señaló a este, como un “Día del Trabajador especial, inédito” debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio en el que nos encontramos. Recordó también en sus saludos a quienes realizan las tareas esenciales para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

“Siempre acostumbramos a juntarnos, a compartir con los compañeros de trabajo, a pedir para que aquellos que no tienen trabajo, pronto lo tengan. Pero por esta pandemia no nos podemos juntar. La mejor manera de celebrarlo es quedándose en nuestras casas”, expreso Juan Manzur. Estas recomendaciones vienen a colación de las medidas sanitarias propuestas por el gobierno para combatir contra la emergencia que está provocando el coronavirus en nuestra provincia.

Por otra parte, reconoció la gran labor de las personas, que por los trabajos que llevan a cabo, no puede quedarse en casa. Entre ellos se encuentran los trabajadores de la salud y la policía. “Felíz día del trabajador a todos los trabajadores tucumanos. A aquellos que no tienen trabajo, ojalá que todos podamos tener uno, para que toda la Argentina se ponga de pie. ¡Gracias y Feliz Día a los tucumanos!”, concluyó el primer mandatario provincial.

Gerónimo Vargas Aignasse también saludó a los tucumanos.

El Legislador, Gerónimo Vargas Aignasse, saludó a todos los trabajadores tucumanos. En sus saludos también hizo énfasis al contexto de pandemia. Los mismos fueron expresados a través de su cuenta personal de twitter. “1º de Mayo, me gustaría abrazar a los que trabajan y cuidan en esta pandemia tan dolorosa, sin olvidar a los que no pueden trabajar, y que esperan de nosotros soluciones y oportunidades. Mi compromiso es dejar todo para que la dignidad del TRABAJO llegue a todos los Tucumanos”, publicó el Diputado.