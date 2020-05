“No me parece descabellado…” Lali Espósito habló sobre abrir su relación

Durante el aislamiento obligatorio, Lali encontró un nuevo pasatiempo: hacer vivos de Instagram. Recientemente, la actriz habló con Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich y se abrió sobre el tema de su presente amoroso. La pareja le preguntó si le gustaría tener una relación abierta y Lali respondió con mucha naturalidad que no le parecía una mala idea, para nada. La actriz y cantante está en pareja con Santiago Mocorrea, con quien está pasando la cuarentena.

Según contó Lali, ambos se están acostumbrando a vivir juntos. Nunca habían pasado tanto tiempo bajo el mismo techo. Hacen solo semanas, Lali estaba viviendo en España. La cantante está trabajando en la producción de una serie original de Netflix, “Sky Rojo“. Es una de las protagonistas. Claro que, debido a la pandemia, la realización de la serie se suspendió por tiempo indeterminado. Antes de que se declarara la cuarentena obligatoria en Argentina, la actriz regresó y se instaló en su casa, junto a Mocorrea.

Lali Espósito contó cómo es la convivencia en diálogo con Podemos Hablar, y dijo: “Esto pone a prueba nuestra generosidad, nuestro entendimiento“, refiriéndose a la situación del país frente a la pandemia. Y sobre su novio, Lali comentó: “Hay pequeños momentos de cortocircuitos naturales, donde hay que respirar un poquito y pasarlos, porque estamos todos compartiendo este momento. Pero después es lindo. No te voy a mentir que hay momentos de conexión bonita“.

Lali Espósito, ¿tendría una relación abierta?

¿Se animaría a tener una relación abierta con Santiago Mocorrea? Lali respondió que sí. “Está bien la pregunta, eh…“, le respondió a Wainraich y Gutmann que esperaban ansiosos la respuesta. “Vos sabés que es algo que siempre tengo en mente. No me parece descabellado, ni alejado… De más esta decir que no me parece mal, todo lo contrario“, dijo la actriz. Y terminó asegurando: “No lo descarto. No te digo ahora porque no lo necesito, no lo siento…“. A todo esto, Santiago circulaba por ahí. ¿Qué dijo?

Lali se dirigió a él y le lanzó: “Creo que vos tampoco lo sentís” y no tuvo respuesta. El productor tiene un perfil más bajo que la actriz, no le gusta mucho exponerse, según ha dicho la cantante en entrevistas anteriores. Lali Espósito y Santiago Mocorrea llevan tres años en pareja, a pesar de que la cantante había dicho que “nunca esperaba enamorarse“. Pero parece que todo está muy bien entre los dos. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.