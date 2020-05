¿Pampita se bajó del Bailando 2020?

Faltan solo semanas para una nueva edición del Bailando por un Sueño 2020. Tanto algunas parejas como miembros del jurado, han tenido dudas sobre su participación en el certamen. Los ensayos a través de videollamadas y los cambios en el juego pueden despertar preguntas. Una de las celebridades que está en duda sobre volver o no al Bailando es Pampita. La modelo tiene una preocupación especial en cuanto a su regreso al programa. Se trata de la situación sanitaria del país ante la pandemia.

Guido Záffora reveló en Intrusos que la modelo y conductora puso en duda su vuelta al Bailando por este motivo. “Hay una jurado que dijo ‘yo hasta que no termine esto no vuelvo. Y es Pampita“, había dicho el panelista. Jorge Rial saltó con un comentario filoso cuando escuchó esto. “Qué raro Pampita con ganas de no laburar“, dijo. Sin embargo, la modelo tiene sus motivos para no asistir al certamen. Adrián Palleres se metió en el debate y le contestó al conductor: “Para mí lo de Pampita es muy entendible, tiene que ver con un virus y la historia de ella, personal“.

Recordemos que Pampita perdió a su hija Blanca, hacen 8 años tras haber sido afectada por una bacteria desconocida. Recientemente, el padre de la niña, Benjamín Vicuña, publicó un mensaje concientizando a sus seguidores acerca del coronavirus. “Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido“, escribió el actor.

Pampita, al igual que su ex pareja, se mostró preocupada por el asunto del coronavirus y le pidió a sus seguidores que tomaran los cuidados necesarios. “¡No salgas por favor! ¡No salgas de tu casa! Cuidá a los tuyos, cuidate vos y cuidá a los demás. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal médico suficiente si nos contagiamos todos a la vez. Organizá las compras una vez por semana con todo lo que necesitás, no busques excusas para salir por cualquier cosa“, había escrito la modelo en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Ya llegaré el momento de salir y disfrutar de esa libertad que tanto extrañamos. Pero hoy usemos la razón y conciencia para elegir protegernos entre todos: yo te cuido y vos me cuidás a mí“, cerró la modelo. Por otro lado, Pampita vivió de cerca los efectos de la pandemia. La modelo sufrió el contagio del tío de su marido, el embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán. El funcionario se encuentra internado en Nueva York. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.