“Perdón, te voy a aclarar…” El filoso intercambio entre Lizy Tagliani y Julia Mengolini

Después de las protestas, el gobierno otorgó prisión domiciliaria a presos en grupos de riesgo por el coronavirus. Esto levantó polémica en las redes sociales y las celebridades no se quedaron atrás en el debate. Julia Mengolini fue una de las famosas que saltó a defender esta medida del gobierno. La periodista publicó un tweet acerca del tema y obtuvo una respuesta inesperada. Lizy Tagliani reaccionó a su tweet con un comentario filoso. La conductora de El Precio Justo se hizo tendencia por su respuesta. ¿Qué le dijo?

Mengolini publicó un hilo en su cuenta de Twitter. Decía: “Toda esta mitología sobre los monstruos siendo liberados de las cárceles es una mentira y sobre todo una expresión del odio que sienten por los pobres. De acuerdo a las estadísticas oficiales la gran mayoría de los presos lo está por delitos no violentos contra la propiedad y con presión preventiva. Es decir, son pobres (culpables o inocentes) sin una condena firme y con muy pocos recursos para apelar o hacerse escuchar“, escribió.

“Los criterios con los que el Poder Judicial (y no el gobierno nacional) va a liberar presos son criterios restrictivos que tienen en cuenta la gravedad de los delitos -entre otros recaudos- para poder cuidar a la sociedad de la gente que sí es peligrosa. Al mismo tiempo, las cárceles ‘deberán ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos’… Si bien esto de que no son castigo es medio un cuento de hadas, tampoco deberían ser depósitos de humanos desechables. Se supone que se garantizan todos los derechos“, dijo la periodista.

Y terminó diciendo: “Uno de los derechos más importantes de los reos es el derecho a la defensa (esto es fundamental en la civilización moderna, sino que el rey decida con el dedo y ya fue) y otro es el derecho a la vida. Y los jueces son los responsables de garantizar esos derechos. Me van a contestar con casos particulares en los que un delincuente salió gracias al COVID-19 y volvió a delinquir. Claro que habrá errores que habremos de lamentar… Pero sobre todo habrá Fake News. Y sobre un caso se monta toda una teoría falsa. Se agita el miedo y el odio“.

Lizy Tagliani tomó el primero de estos tweets y le contestó: “Perdón te voy a aclarar que mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visitó una comisaría más que para certificado de domicilio… Y en nombre de muchos pobres te digo que tu tweet está lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decírtelo“, escribió la conductora. Y Mengolini salió a responderle: “Me extraña Lizy porque te considero una persona inteligente. ¿En qué lugar del tweet leés que yo digo que toda la gente pobre es delincuente? Estoy diciendo que la mayoría de la gente en las cárceles es pobre y no hay que ser muy piola para darse cuenta de esto“, dijo.

Perdón te voy a aclarar q mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visito una comisaria más que para certificado de domicilio… y en nombre de muchos pobres te digo que tu tuit esta lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decirtelo. https://t.co/JdKGoEQ5Dn — Lizy Tagliani (@lizytagliani) May 1, 2020

El debate no terminó con la respuesta de Mengolini al tweet de Lizy Tagliani sino que siguió abajo. “Delitos comenten personas de todos los estratos sociales claramente, el tema es que hay un sesgo de clase importante en los que terminan en cana, podés ver cualquier estadística“; “El que tiene guita paga una fianza y espera la condena afuera, los pobres no“; “Pero no están presos por ser pobres. Están presos porque cometieron un delito. Al margen que la justicia esté tan corrompida que el que tiene plata sale. El que está preso algo mal hizo y punto“, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.