¿Qué ver en Netflix? Estrenos de mayo

Después de la extensión de la cuarentena obligatoria en el país, puede resultar difícil encontrar qué hacer con el tiempo libre. Una buena opción es disfrutar de los servicios de streaming. Este mes, Netflix actualiza su catálogo con una larga lista de películas y nuevas temporadas de series para disfrutar durante la cuarentena. El gigante del streaming estrena varias ficciones y documentales y nos trae varias producciones para disfrutar en familia y con niños.

Hoy, primero de mayo, están disponibles en la plataforma de streaming grandes tanques de ficción como “Batman vs Superman“, “Kong: La Isla Calavera“, “La noche del demonio: Capítulo 3” y “Batman: El caballero de la noche asciende“. Más tarde, se sumarán al catálogo películas como “Annabelle“, “Casino” y “Psicosis“. También se estrenará un policial argentino, “La Corazonada“, protagonizado por Luisana Lopilato y Joaquín Furriel, con la actuación de Maite Lanata.

También hoy se estrena “Hollywood“, una serie que rescribe la historia del cine norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Estará disponible a partir de hoy, primero de mayo, “Casi Feliz“, una serie de comedia semibiográfica protagonizada por Sebastián Wainraich. Otra buena opción es “White Lines“, una serie de los creadores de “La Casa de Papel” y “The Crown“, que estrena también su primera temporada. Trata sobre el asesinato no resuelto de un DJ.

Este mes estará disponible en Netflix, “The Eddy“, un drama musical ambientado en París. La historia sigue a un grupo de músicos en la ciudad francesa, y fue producida por el ganador de un Oscar, Damien Chazelle. También se estrena “Snowpiercer“, la serie basada en el film homónimo de 2013 dirigido por Bong Joon-ho, el oscarizado director de “Parasite“. Además de los estrenos, continúan series como “Muertos para mí“, “Billions“, “Workin’ Moms“, “Gotham” y “Outlanders“.

Para ver en familia, podemos nombrar: "Tut Tut Cory Bólidos: el baile de Chrissy", "She-Ra y las princesa del poder", "PLAYMOBIL: la película", "Thomas & Friends: Thomas y la locomotora real", "Tortugas Ninja NINJA", y "Chico Bon Bon: un mono con herramientas". Por último, la plataforma trae una selección de animés: "Dorohedoro", "Food Wars!: Shokugeki no Soma", "Monthly Girls' Nozaki-Kun", "Parasyte: The Maxim" y la segunda temporada de "Scissor Seven".