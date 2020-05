“Siento que la estatua de la Virgen…” Sofía Zámolo compartió su experiencia con la fe y su embarazo

Sofía Zámolo será mamá a sus 37 años. La modelo confesó haber pasado por “sufrimiento, estudios, frustración, llanto y decepción” antes de recibir la gran noticia de que sería madre por primera vez. Esta semana, la figura de Multitalent fue tapa de la revista Gente, donde habló para todas las mujeres que buscan ser madres. “Espero con esta nota poder llegar a todas esas mujeres que hoy se encuentran en la búsqueda de ser mamás, que nunca bajen los brazos, que crean más en Dios, en ustedes mismas“, dijo.

La modelo escribió en su cuenta de Instagram: “Hace poco compartí con ustedes la mejor noticia de mi vida. Hoy, aislados en casa en una especie de producción hecha solos entre Joe (su pareja, José Félix Uriburu) y yo improvisando como pudimos (en la cual nos divertimos mucho) comparto con ustedes el camino que recorrimos, el tiempo que esperamos con todo tipo de emociones, un camino que sabemos, a veces es largo. Jamás bajé los brazos, siempre tuve fe y aprendí a ser muy paciente para llegar a donde estoy hoy“.

Y se dirigió a las mujeres que buscan ser madres: “No pierdan la fe. Gracias por sus mensajes llenos de amor. Me llena el alma leerlas y conocer sus historias personales de búsqueda y de este sueño tan lindo tan puro que es ser MAMÁ“. Sofía Zámolo había anunciado su embarazo a través de sus redes sociales. Se refirió al momento difícil que atraviesa el mundo y como una noticia de este tipo puede cambiar todo para una pareja. “A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir“.

“Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que, ¡vamos a ser papás por primera vez!“, había anunciado la modelo. Zámolo reconoció ser muy creyente y dijo que la concepción de su hija había sido “un milagro de la fe“. La modelo compartió esta historia para la revista.

Así dijo: "El 8 de febrero a la mañana, siento que la estatua de la Virgen que tengo en el recibidor de mi casa, y me regalaron mis primos, me dice que quería estar afuera, en el jardín. Así que la saqué, la puse en una parte linda, rodeada de plantas hermosas y en un semicírculo de flores violetas. Aparentemente, según los cálculos, quedé embarazada ese mismo día", contó Sofía Zámolo.