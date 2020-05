“Toda la vida…” Mica Viciconte recordó el gesto de Cubero que enloqueció a Nicole Neumann

El enfrentamiento entre Nicole Neumann y su ex pareja, Fabián Cubero, aún tiene lugar en la televisión, a pesar de haberse separado hace cuatro años. La novia actual de Cubero, Mica Viciconte, también se ha enfrentado a la modelo en varias ocasiones. Esta vez, salió a declarar sobre el polémico gesto del ex futbolista en sus redes sociales. Cubero le preparó un asado a sus hijas, que normalmente no comen carne (por lo menos cuando están con Nicole). Y lo publicó en su cuenta de Instagram.

Nicole respondió a esto diciendo que estaba acostumbrada a sus ataques. Esto “solo era la punta del iceberg” de lo que vivía con su ex. Aunque esto ocurrió días atrás, Mica Viciconte reavivó la polémica diciendo: “Toda la vida, Fabi subió los videos haciendo asados. O sea, no es una novedad. Lo que pasa es que buscaron eso, pero él siempre lo sube a sus redes porque quiere mostrar que está haciendo el asado. Nada más que eso“, dijo en una videollamada con Los ángeles de la mañana.

Y comentó: “Le salen muy ricos. Yo sé hacer, he hecho, pero el hombre lo hace más práctico. Yo, hasta prender el fuego, estoy toda negra del carbón. Me cuesta“. Nicole, anteriormente, había dicho: “Para mí no es sorpresa. Yo siempre dije que del otro lado ellas comen carne y que no es que yo las obligue a no comerlo tampoco. Yo en casa vivo con una filosofía, les trasmito lo que a mí me parece que es mejor para su salud; y sobre todo para convivir con el medio ambiente, con los otros seres vivientes“.

“Trato de trasmitirles esa empatía, ese cuidado, y después bueno, son chiquitas y ellas con el tiempo irán decidiendo“, dijo. “Claramente cuando no están más conmigo yo no puedo estar controlando, y esto ya es moneda corriente la verdad, no me sorprenden todas estas cosas, esto es lo menos. O sea, es la punta del iceberg“. Últimamente, la modelo ha sido muy criticada por sus arranques en televisión. Sabemos que está enfrascada en defender los derechos de los animales y esto le ha costado varias amistades.

Recientemente, Nicole Neumann se enfrentó a una famosa celebridad de la televisión argentina, Susana Giménez. La modelo le reprochó haber devuelto a su perrita al criadero de donde la adoptó. La mascota la mordía mucho, Susana no lo toleró y la envió de vuelta por unas semanas. Y Nicole explotó contra ella, comparando al animal con un hijo. "Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico".