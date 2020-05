Carolina Papaleo debuta como conductora en “Siempre con vos”

Debido al avance del coronavirus en el país, Moria Casán decidió suspender el programa que conducía en América TV, Incorrectas. Una de sus panelistas, Carolina Papaleo, se vio muy afectada por esta decisión. Es que la actriz se encuentra alejada del teatro (también por la pandemia) y tampoco podrá continuar en el programa. Afortunadamente, la panelista encontró una salida a este panorama. Este sábado debutará en el Canal Nueve junto a Julián Weich en una nueva producción, Siempre con vos.

Conducirá este programa a partir de las 21:00 hs., el horario prime time. Por lo tanto estará compitiendo por el rating con Andy Kusnetzoff, que dirige PH: Podemos Hablar en ese mismo horario. En una entrevista con Exitoína, la panelista y, ahora conductora, comentó: “Él (Diego Tony, programador de Canal Nueve) quería hacer un programa que pudiera trascender; que el día que pase la pandemia el ciclo siga, aunque en estos tiempos que estamos viviendo no íbamos a poder dejar de tocar tema coronavirus“, comentó.

“Me comentó que algún periodista se iba a encargar de los datos duros. Firmé contrato y surgió desde el canal el nombre de Julián. Les dije que obvio que me animaba con él, porque está re canchero con esto y sabe hacerlo re bien“. La panelista conocía a Weich de la escuela de su hijo. “Nosotros solo nos conocíamos como padres. Mi hijo entró en tercer grado en la misma escuela en la que estaba haciendo la primaria su hijo. Luego ambos eligieron el mismo secundario, fueron a la ORT. Yo llevaba con el auto a Tadeo, uno de los hijos de Weich, a hacer la preparatoria para el ingreso“.

Carolina Papaleo había comentado que se enteró que se había quedado sin trabajo en el mismo momento que los espectadores de Incorrectas. La panelista no estaba en el piso del programa y supo de la suspensión del chimentero a través de la palabra de Moria, que lo anunció al aire. Sobre este tema opinó: “Entendí la decisión del canal. Moria siempre dijo que ella es una mujer que está conectada con la vida, que no le interesaba hacer un programa para hablar de muertos, números, etc. La realidad es que el canal necesitaba ese nicho y decidió levantarlo“.

Después continuó explicando: "Desde el punto de vista profesional y económico me afectó más quizás que se haya parado el teatro, porque lo artístico es mi área y porque yo tenía un seguro. Pero bueno como ya se había bajado el teatro, yo pensaba 'por lo menos me queda la televisión' porque sabía que no había parado esa plataforma. Y después fue como un 'no, no lo tenés'", dijo entre risas. Siempre con vos se podrá ver sábados y domingos a las 21:00 hs. por el Canal Nueve.