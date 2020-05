Cinthia Fernández recordó los engaños de Matías Defederico

Cinthia Fernández mantuvo una relación de siete años con Matías Defederico, con quien además tuvo a sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca. Pero después de varias polémicas e infidelidades del futbolista, la relación llegó a su fin y cada uno continuó con su camino. Dos años después de la ruptura, el conductor Ángel de Brito le preguntó a la bailarina por detalles de la pareja y, lejos de evadir las inquietudes del periodista, ésta explicó momentos que le tocó vivir.

“¿Qué te pasaba cuando los medios, los programas, hablábamos de las infidelidades de Defederico? Porque incluso hubo testimonios. ¿Vos lo negabas? ¿Le creías?”, le consultó el periodista este viernes en “Los Ángeles de la Mañana“. Cinthia recordó: “Lo negaba porque yo le creía. Después si yo me enteré cosas… A mi me molestaba, me enojaba que dejaran sentar a una piba cuando yo tenía hijas. Yo a él le creía todo”. Ademas agregó: “Me enojaba con la situación. No es que me daba vergüenza, pero me enojaba con los programas porque dejaban sentar a la mina y no chequeaban”.

Por su parte, De Brito le retrucó: “Pero muchas fueron ciertas”. La panelista también contó sobre situaciones que le toco vivir mientras estaba con el deportista argentino. Con siete meses de embarazo a cuesta, Fernández tuvo que ir a una clínica de Dubái y allí se enteró de algunas complicaciones que iba a tener a futuro por su soltería. “Me acuerdo que llamé a Ana Rosenfeld y me dijo: ‘Salí ya de ahí porque si tu hija nace ahí, te tenés que ir vos y dejarla en ese país. No les importa nada'”, relató sobre las instancias finales del embarazo de Francesca.

“Me tuve que casar de apuro”

Pero a su llegada al hospital, la bailarina notó algunos detalles. “Me di cuenta de que eran todos hombres y me miraban, porque son altamente babosos, y noté que a mí me consideraban una “puta” porque estaba embarazada y no casada”, explicó. “Finalmente vi un cartel que decía que era la sala de espera de hombres, por eso me miraban. Lo cierto es que cuando me tocó el turno me piden el pasaporte, porque no estaba casada; y por eso me tuve que casar ‘de apuro’ porque si no me iba a pasar esto en todos los lugares a los que fuéramos”, dijo. ​

La bailarina explicó que hasta ese momento Defederico no quería casarse pero tuvo que aceptar. “¿Viste que hay todo un tema con el dinero?”, se excusó. Su compañera, Yanina Latorre, tomó la palabra y la justificó. “Después están re desprotegidas cuando viajan porque no están casadas pero a ellos le dan permiso de trabajo y vos no tenés residencia porque no trabajás. Sos la novia de un jugador, cada tres meses te tenés que ir porque estás ilegal y hay un montón de cosas que no podés hacer”, explicó.