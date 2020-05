Contundente respuesta de Cinthia Fernández a Baclini

Pese a que volvió a estar en una nueva relación de la mano de Agustina Agazzani, el empresario oriundo de la ciudad de Rosario, Martín Baclini, sigue siendo noticias por los constantes cruce de declaraciones con Cinthia Fernández, su expareja. Y esta vez no fue la excepción. Ahora, luego de que el rosarino analizara su último noviazgo, la modelo volvió a salir al cruce sin filtro. Todo se originó con una reflexión sorpresiva que compartió Baclini en su cuenta en Instagram @martinbaclini.

“Soy de esas personas que les cuesta soltar, pero cuando suelto no hay vuelta atrás. Me autofelicito porque a pesar de todas las cosas que me pasan, aún le echo ganas a todo, aún sonrío, me divierto y olvido. De eso se trata, de brillar hasta con el alma rota. El tiempo siempre te mostrará lo que significas realmente para alguien”, había sido algunas de las frases (de un poema de Jorge Luis Borges) que el empresario escribió en Instagram Stories sin destinatario directo.

Y lejos de esquivar su posteo, exbailarina del programa conducido por Marcelo Tinelli se expresó mediante un comunicado e hizo especial hincapié en la frase “cuando suelto no hay vuelta atrás”: “¿Y quién dijo que quería volver? ¡Payaso!”, sentenció, tajante en su cuenta en Twitter. Días atrás y tras bajarse del Bailando 2020, donde iba a participar junto a Martín, Agazzani había dado que hablar al reconfirmar su renuncia y reponsabilizó a la columnista de su baja por calumniarla y atacarla en los medios.

Agazzani se bajó del Bailando

“No me hace feliz el contexto en el que entro al programa, mucho menos dónde mi contrapunto es una mujer, a la cual por defenderme a mí no me gustaría faltarle el respeto, no sería el mensaje que me gustaría dar en estos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez, callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano. No tengo ningún pasado oscuro, ni mucho menos oculto, estoy orgullosa de la mujer que soy”, decía en el Instagram de la pareja de Baclini.

Fernández, por su lado, salió a defenderse y declaró: “No hablé porque sea la actual de mi ex pareja. Hablo porque es mi trabajo. Yo no tengo nada contra la piba, pero tiene que entender que si se mete en el medio es parte de esto, y a todos nos pasó. Tampoco que se haga la inocente diciendo ‘no soy mediática’, porque sabe donde se mete”. Y agregó: “Si vos conocés a una persona y a los dos días te metés en el Bailando… Es lógico que ella lo quiere aprovechar porque es joven”. Para finalizar contó: “A todos nos suma un Bailando, pero tiene que saber que se mete en la boca del lobo. Y bueno, es obvio que le va pasar esto”.