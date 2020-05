“Creemos que la gente que amamos es inmortal…” Susana Giménez se despidió de Goldie

Silvia Legrand, más conocida como Goldie, la hermana gemela de Mirtha Legrand, falleció el viernes 1 de mayo. Como lo informó Carlos Rottemberg, amigo de la familia, la actriz falleció de causas naturales. Tenía 93 años. No tenía ninguna enfermedad ni síntomas que anticiparan este desenlace. Esto fue un golpe duro para sus amigos y familiares, especialmente para su hermana. El pasado mes de agosto, la familia había sufrido otra gran pérdida. La de José Antonio Martínez Suárez, el hermano mayor de las gemelas. Una de las personas más cercanas a la actriz era Susana Giménez que sintió su pérdida.

La conductora de Telefe lamentó profundamente la noticia. Goldie había prometido cuidarla como si fuera su madre, después de que Lucy, la mamá de Susana Giménez falleciera. Susana habló con Telefe Noticias, y casi entre lágrimas, contó cómo se enteró de lo sucedido. “Estoy muy triste. Para mí Goldie era muy importante en mi vida, hablábamos mucho y siempre me decía ‘acordate que desde que no está tu mamá, siempre te voy a mirar’”, comentó la conductora, que había hablado con ella horas antes.

La diva de los teléfonos se enteró de la noticia a través de Mirtha Legrand. “Me enteré por Chiquita y eso me hizo peor porque empezó a gritar y yo también, y tenía miedo de que eso le haga mal. Le dije ‘basta, te va a hacer mal’. Y me dijo ‘sí, me va a hacer mal’, y cortó. Ellas eran una sola persona y hablaban todos los días“, dijo. Susana Giménez recordó a Goldie como una persona “cálida y muy amorosa”. “No hay personas así”, había dicho. “Dios la premió con esa muerte pacífica porque se acostó y nunca más se levantó, no sintió nada“.

“Había hablado con Goldie ayer porque me mandó una torta y un regalo. No sé qué decir, estoy muy triste. Después voy a llamar a su familia“, aseguró. “Sabíamos que alguna vez iba a pasar, pero siempre creemos que la gente que amamos es inmortal. Ella estaba muy bien, de la cabeza las dos son mágicas. Lo que sí noté es que hablaba más despacito que de costumbre, le faltaba fuerza pero hablamos una hora. A ella le encantaba hablar por teléfono. Nunca dejó de llamarme en un cumpleaños mío aunque esté en los lugares más insólitos. Yo la adoraba. Éramos familia“, cerró.

La noticia impactó fuertemente en el mundo del espectáculo. Marcelo Tinelli la recordó como “una mujer maravillosa, generosa y atenta como pocas personas“; mientras Ángel De Brito, que fue uno de los primeros en anunciar su partida dijo que Goldie era “un ícono de la época dorada del cine nacional“. “Con un abrazo infinito. Goldie en nuestra vida siempre“, le escribió Graciela Borges. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.