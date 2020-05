“Cuarentena Solidaria” contra el Siprosa por sumarios contra los médicos

El grupo “cuarentena solidaria”, que fabrica máscaras y barbijos para la protección del personal médico, hizo público el malestar contra las autoridades sanitarias. Explicaron que los médicos tienen problemas con el Siprosa por haber recibido las donaciones. “Lamentablemente tenemos que informarles una difícil situación que estamos pasando”, dijeron en su página de Facebook.

“Llevamos entregadas 2.700 mascaras faciales, de las cuales 1.867 (el 70% de lo entregado) fueron para el sector público” anunciaron desde su cuenta de Facebook. “El sistema provincial de salud se compone de 8 Hospitales Mayores y 348 centros de menor envergadura (Hospitales Zonales, Policlínicos, CAPS, CIC, Postas Sanitarias). De esos 356 Centros, hemos llegado a 319, entregando a médicos y directores” explicaron quienes forman parte del grupo de tucumanos.

“Cuarentena Solidaria”, de esta manera, había cubierto el 90% del sector público, con una primera entrega. Les quedaban solo 37 instituciones, para las cuales ya tenían las máscaras designadas. Sin embargo, muchos de los doctores que recibieron están teniendo problemas con las autoridades sanitarias. Les llegan sumarios, llamados de atención y pedidos de explicaciones de porqué aceptan las máscaras donadas, aparentemente violando reglamentos internos.

“Lamentablemente no podemos cumplir los requisitos burocráticos del sistema, ya que somos un grupo de voluntarios creado en medio de esta emergencia y no contamos con la personería jurídica para formalizar la donación. Esto nos deja en una encrucijada. El SIPROSA no nos deja camino para entregar las donaciones” anuncian los voluntarios.

La solución que propone “Cuarentena Solidaria”

“Les proponemos una solución que creemos más simple: permitan al personal recibir las cosas, permítanles estar protegidos. Ojalá la política pueda adaptar la burocracia a los momentos que transitamos. Solo pedimos que nos dejen seguir trabajando y que el personal de salud pueda estar un poquito mejor protegido, como ellos se merecen” finaliza la publicación.