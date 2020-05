¿Martín Cirio al Bailando?

Martín Cirio, mejor conocido por su personaje en “La Faraona“, es uno de los influencers que mayor repercusión tiene en Instagram, como así también en Youtube. Si bien suele ser muy espontáneo, también suele generar muchas polémicas con su personalidad y declaraciones. Por tal motivo, tuvo recordados cruces con personalidades tales como Luisana Lopilato, Morena Rial y Maru Botana. En una entrevista, declaró sobre la posibilidad de sumarse al programa televisivo conducido por el periodista Marcelo Tinelli “Bailando 2020“.

“La verdad que no me sorprendió que no me llamara, tuve una reunión el año pasado pero es como que mi laburo no va por ahí. Obvio que si me llaman, no me estoy haciendo el superado, está buena la propuesta pero mi laburo no pasa por eso. En mi laburo hago muchos shows, es una vida que me gusta tener y no sé si quiero dejar”, dijo Cirio. Cuando le preguntaron acerca de los motivos por los cuales se mostró reacio a la oportunidad de sumarse al certamen, no dudó en dar su opinión.

Martín argumentó: “El tiempo de ensayo me perjudicaría a la hora de hacer espectáculos y videos, probablemente. Todo depende del contexto y lo que ofrezcan, la plata, todo. Pero no es un lugar al que anhele llegar, si me llaman evaluaré la propuesta”. Si bien su lugar de pertenencia siempre van a ser las redes sociales, haber trascendido en los medios tradicionales hizo posible que tenga contacto con otras figuras de las farándula argentina. El año pasado se cruzó con Laura Fidalgo luego de que le regalara un enema durante su visita al “Bailando“.

“Karina Iavícoli me odia”

Pero él sabe que todo fue parte de un show: “Con Fidalgo fue una pavada, ya re contra fue”. A pesar de eso, reconoció que hay una fuerte enemistad con la columnista del programa Los Ángeles en la mañana Karina Iavícoli. “La panelista de LAM, esa señora me odia, siempre me tira mier… No se banca a la gente de redes porque piensa que somos todos unos pelotud…, que hacemos videos o la pegamos por pelotud… cuando es un laburo tremendo”, indicó. También reconoció que Amalia Granata es su gran enemiga.

“La diputada de Santa Fe me parece que es todo lo que está mal, es muy nefasto el mensaje que da y siento que hace todo por plata. No se anima a debatir el tema del aborto con un referente, un cara a cara no le da la nafta. Creo que uno por plata o por estar en una banca no puede decir o hacer cualquier cosa”, declaró. Para finalizar se le consultó sobre la modelo y activista por los animales Nicole Neumann y aclaró: “Tampoco comparto lo que dice, pero no siento que lo haga por guita”.