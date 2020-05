“No puedo decir que me sorprendió…” Lali Espósito rompió el silencio sobre el escándalo con Amaia Montero

Días atrás, Lali Espósito se vio envuelta en una pelea inesperada a través de las redes sociales. La actriz hizo un vivo de Instagram junto a su ex compañero de elenco, Peter Lanzani, y recordó una divertida anécdota sobre la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. “Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos. Se cruzó con la China Suárez en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. La cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le chocara el hombro“.

“Se armó una tremenda, la terminamos separando. Estuvimos separando a la China de Amaia, el guardia en el medio, todo un quilombo. Que anécdota horrible“, había dicho Lali. Esto llegó a oídos de Amaia Montero que, lejos de tomárselo con humor, recurrió a una seria charla con la actriz, a través de sus representantes. Lali pidió disculpas y el asunto parecía terminado, cuando Amaia no se conformó con las declaraciones de la artista y la acusó de mentirosa en Twitter: “Lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira“.

“Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar“, escribió la española. ¿Qué respondió Lali Espósito ante este ataque? Ayer, la actriz estuvo en un vivo con Lizardo Ponce, que le preguntó sobre el tema. Y dijo: “Puede pasar lo que sea. No puedo decir que me sorprendió. Me pareció medio un bajón porque cuando uno sabe que contó algo en un mundo cero dañino. Los que me conocen pueden entender que no soy una persona quilombera. Mucho menos Peter (Lanzani) que es el ser más bueno de la tierra“, dijo.

“Estábamos contando una anécdota de cuando teníamos 18 años. Quizás muchos de los que están viendo este vivo, vieron ese vivo y creo que se ve a la legua la cero intención mala o extraña. Ahora, dicho esto, uno puede contar una anécdota que para vos es cero perjudicial pero el otro está en su derecho de caerle mal y opinar distinto“. Y sobre los comentarios alrededor del escándalo dijo: “Fue una situación en la que uno no sabe bien qué hacer. No quería que se siga hablando de eso. Porque entre un montón de comentarios que me apoyaban, también había muchos agresivos hacia ella y eso no está bueno la verdad“.

Y continuó: "No dije más nada por eso. Me quedo tranquila en la que quedó claro que ninguno de los dos tuvo mala intención de ninguna manera", comentó la actriz. Es que después de este inesperado enfrentamiento, Lali Espósito recibió el apoyo de sus seguidores, y varios fueron bastante agresivos con Amaia Montero. También se sumaron varias celebridades a la disputa, todos en favor de Lali.