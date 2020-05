“Nunca me viste así Luisana…” ¡Reapareció Michael Bublé!

Se decía que Michael Bublé no volvería a aparecer en los vivos de Instagram de Luisana Lopilato, después de los rumores de maltrato. Pero, inesperadamente, el cantante se mostró junto a la actriz en un nuevo video. E incluso se emocionó al recordar un momento muy difícil que atravesó junto a su esposa. La enfermedad de su hijo Noah. En 2016, el niño se trató contra un cáncer de hígado y afortunadamente logró superarlo. Pero esto no fue para nada fácil para sus padres.

Cuando todo esto ocurrió, el niño tenía apenas dos años. Tanto Luisana Lopilato como Michael Bublé dejaron de lado sus carreras en el mundo del espectáculo para atenderlo. Ayer, Bublé reapareció en los polémicos vivos de Instagram junto a su esposa y se conmovió al leer uno de los comentarios de sus seguidores. Entonces lo compartió con los demás y dijo: “La mamá Becky y el papá Daniel pasaron 181 días en el hospital porque su bebé llamado James tuvo un trasplante de hígado y recién volvieron a su casa“.

“Déjenme decirles algo, Luisana y yo entendemos mejor que nadie lo que es eso. Entendemos lo que se siente finalmente poder volver a casa y poder celebrar con su familia después de todo el miedo, la incertidumbre y todas esas cosas“, dijo el cantante. “Estamos muy felices por ustedes y quería decirlo. Perdón por eso (por emocionarse), algo malo pasa conmigo. Nunca me viste así Luisana. Ya no tengo más control sobre mis sentimientos y me avergüenzo. Aunque no debería avergonzarme“, dijo Bublé mientras se le escapaban las lágrimas.

Se había dicho que Michael Bublé no volvería a hacer vivos con Luisana. El periodista Leo Arias había asegurado: “Atentos, no habrá más vivos de Lopilato/Bublé por pedido de sus abogados ingleses. Agrego algo más, la actriz y sus abogados están investigando un video editado en donde la actriz ‘aparece’ consintiendo una supuesta violencia de género“. Es que después del escándalo de los vivos, un usuario de Twitter viralizó una serie de videos en los que Luisana pide ayuda a sus seguidores a través de señales como tocarse la nariz o mover la cabeza cuando le preguntan si Bublé la maltrata.

Estos videos estaban manipulados, por lo que la actriz y el cantante empezaron una búsqueda junto a sus abogados para detectar quién es el autor de esta producción y acusarlo ante la Justicia. Y finalmente, encontraron el IP de dónde salió el video. Bublé fue muy criticado en las redes sociales gracias a estos videos y Luisana salió a defenderlo en más de una ocasión. Sus seguidores pensaron que la actriz estaba en peligro. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.