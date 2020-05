“¿Por qué yo?” Fede Bal contó cómo se enteró que tenía cáncer

Ayer Fede Bal debutó en la radio. El actor, después de tomarse un breve descanso, volvió a los medios. Esta vez se conectó con sus seguidores a través de Radio Late en el programa “Late el Viernes” junto a Fernanda Metilli, Pepe Ochoa y Magui Sica en la conducción. Lo primero que hizo el conductor al tomar la palabra, fue hablar sobre su experiencia con el cáncer. Como informamos anteriormente, Bal contó que tiene cáncer en el intestino hace más de un mes y a partir de ahí su vida cambió.

“Ustedes saben que hace algunas semanas vengo con algunos problemitas, me están sucediendo algunas cosas. Hace más de un mes y medio me diagnosticaron cáncer en el intestino, mucho de esto lo pueden saber por las redes sociales o por algún programa de chimentos, o por seguirme en Twitter o Instagram. Mucho de lo que voy a contar lo sabe mi amigo Pepe porque pasamos mucho tiempo juntos y estaba conmigo. Esto me agarró en plena temporada. Yo estaba viviendo con Pepe mientras terminaba la obra ‘Mentiras Inteligentes’ y él había terminado su espectáculo con Antonio Gasalla“, dijo el actor.

Fede Bal se trasladó a Buenos Aires en un descanso de la obra para hacerse unos estudios de rutina. “En ese momento, sentía que me las sabía todas y que con un análisis completo de sangre ya estaba. Y no“, comentó. “Me hice una endoscopia y el resultado no fue bueno. Había 10 pólipos en mi intestino, los cuales me los extrajeron pero quedó uno grande que estaba en una zona complicada. En ese momento era Iron Man porque empecé a entrar en tubos de máquinas de tomografías y radiografías para ver qué pasaba“, dijo. Después recordó el episodio que hizo que se alejara de las redes sociales por un tiempo.

Surgió una versión en Internet, se decía que Bal tenía coronavirus. El actor volvió a Mar del Plata y tomó la decisión de cerrar sus redes por un tiempo. Aunque el periodo fue corto porque se enteró del diagnóstico y salió a contarlo. Sobre este momento tan difícil comentó: “me pregunté ‘¿por qué yo tengo cáncer que tengo 30 años, con una buena salud, que estaba en un momento genial, que tenía proyectos y estaba rodeado de amigos?’“. Fue a Buenos Aires a decírselo a su mamá, Carmen Barbieri.

"Me di cuenta que viví los últimos 15 años equivocado pensando que el éxito era estar en una revista o en una buena marquesina. Comencé mi tratamiento en medio de una pandemia mundial y a partir de ahí vinieron miles de cambios. Le dije a mis amigos que los amaba, llamé a algunas mujeres y les pedí disculpas por si les hice mal en algún momento. Me fui de muchos grupos de WhatsApp porque sentía que la energía no era por ahí, pagué muchas deudas por las dudas, preferí leer un libro antes que la tele, jugué con mi perro antes de ver las redes, hago yoga. Cambié mi alimentación al 100 por ciento y me hice vegano (aunque de vez en cuando me como un bife de chorizo)", dijo Bal.