Rodolfo D’Onofrio defendió la postura de River

El fútbol genera polémicas constantemente, y estas permanecen vigentes por mucho tiempo. Algunos continúan incluso con el fútbol suspendido hace mucho tiempo. Rodolfo D’Onofrio defendió la posición de River de no jugar contra Atlético Tucumán una semana antes que se declare la cuarentena.

El 14 de marzo empezaba a jugarse la primera etapa de la Copa de la Superliga. El conjunto “Millonario” tenía que recibir en su estadio al “Decano” de Tucumán, pero el partido no se jugó. La problemática del virus ya estaba preocupando al mundo y golpeando fuertemente en algunos países. El presidente de River, en ese contexto decidió no presentarse a jugar, cerrando el club y no exponer a sus empleados e hinchas.

D’Onofrio al ser consultado sobre aquel partido fue contundente: “Muy lejos de la realidad no estábamos”. Las acciones de River generaron pedidos de sanción de distintos clubes, AFA e incluso de la organización de la Superliga que dirigía Marcelo Tinelli.

El presidente de River explicó por qué tomo esa medida. Pedro Hansing, médico del club le había informado que el jugador juvenil Thomas Gutiérrez estaba enfermo. Tenía fiebre y anginas, síntomas que los hicieron dudar de un posible caso de coronavirus. El jugador había estado en Paraguay jugando un torneo.

El dirigente se reunión en el club y decidieron tomar una decisión de cerrar el club para no exponer a los socios, a los deportistas y tampoco a los integrantes del equipo visitante. Marcelo Gallardo ya le había planteado su preocupación, la del plantel y la necesidad de hablar con el sindicato.

La cuarentena y el partido que podría haber disparado la pandemia

Una semana más tarde a la decisión de River, el presidente de la Nación, Alberto Fernández declaraba la cuarentena. La Copa de la Superliga terminó desapareciendo y el fútbol completamente suspendido. La mayoría de los dirigentes del fútbol argentino juraban que podía jugarse sin problemas. En Europa algunos consideran que el foco de explosión de la pandemia fue un partido entre Valencia y Atalanta en Italia.