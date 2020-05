“Una mujer maravillosa…” Marcelo Tinelli se despidió de Goldie, la hermana de Mirtha Legrand

Silvia Legrand, más conocida como Goldie, la hermana gemela de Mirtha Legrand, falleció el viernes 1 de mayo. Como lo informó Carlos Rottemberg, amigo de la familia, la actriz falleció de causas naturales. Tenía 93 años. No tenía ninguna enfermedad ni síntomas que anticiparan este desenlace. Esto fue un golpe duro para sus amigos y familiares, especialmente para su hermana. El pasado mes de agosto, la familia había sufrido otra gran pérdida. La de José Antonio Martínez Suárez, el hermano mayor de las gemelas.

Varias celebridades dedicaron sus mensajes de despedida a Goldie. Uno de ellos fue Marcelo Tinelli. “Mi enorme cariño para Mirtha Legrand en este duro momento. Se fue su hermana Goldie, una mujer maravillosa, generosa y atenta como pocas personas. Mi amor para toda la familia“, escribió el conductor de Showmatch en su Twitter oficial. Además etiquetó en su publicación a Nacho Viale, Juanita Viale y Marcela Tynaire, su sobrina. El conductor trabaja en el mismo canal que Mirtha, que conduce sus clásicos almuerzos en El Trece.

Ante la partida de la hermana de Mirtha, muchos se preguntaron si el programa saldría al aire este fin de semana. Por el momento, los almuerzos de la diva serán conducidos por la nieta de Legrand, Juanita Viale. Debido a la pandemia, Mirtha se encuentra en casa, ya que está en el grupo de riesgo. Juanita estará en la pantalla de El Trece este fin de semana. El programa continuará con normalidad y seguramente aprovecharán el momento para rendirle un homenaje a Goldie.

El primero en confirmar la noticia del fallecimiento fue Ángel De Brito. El conductor de Los ángeles de la mañana lo anunció a través de la red social del pajarito, diciendo: “Falleció Goldie o Silvia Legrand, un ícono de la época dorada del cine nacional. Una gran estrella, que abandonó la gloria por su familia. Todos los que la conocieron la describen como una gran mujer. Que en paz descanse. Mi pésame para toda su familia“, dijo De Brito junto a una serie de imágenes de la actriz.

Otra de las famosas que lamentó la muerte de Goldie fue Susana Giménez. La conductora de Telefe reconoció que veía a Silvia Legrand como su mamá. “Estoy muy triste. Para mí era muy importante. Hablábamos mucho y siempre me decía acordate que desde que no está Lucy, que era mi madre, estoy yo. Me llamó y me lo dijo Chiquita, empecé a gritar y me dijo que le va a hacer mal“, contó en diálogo con Telefe Noticias. “Una persona maravillosa, tierna, dulce. Siempre me mandaba libros fabulosos. El lunes me mandó una torta, ahora me la voy a comer para ella. Todo era amor. Éramos familia“, dijo.