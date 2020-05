Yanina Latorre contó una pelea que tuvo con sus suegros

Casada hace 25 años con Diego Latorre, Yanina Latorre contó por primera vez en el porgrama Los Angeles en la mañana sobre el trato que sufrió producto de la mala relación con sus suegros. Hasta explicó un escandaloso hecho que la llevó a ir a la casa de los padres del futbolista argentino para aclarar las cosas, aunque eso significara el fin de la relación. “Mis suegros no vivían de Diego porque ellos estaban bien económicamente, pero a ellos les jodía que yo viva bien. Les jodía que gaste, que viva, que disfrute”, comenzó contando.

La columnista televisiva del programa “LAM” (El Trece) también habló con el conductor del programa televisivo Ángel De Brito sobre la tortuosa relación que tenía con los padres de su marido al inicio del matrimonio “La división de la familia es porque aparecí yo, pero si hubiera aparecido otra mujer era igual. Es la mujer que se lleva a la gallina de los huevos de oro. Hubo una época en la que yo padecí humillaciones. Nunca hubo una buena época. Yo la pasé muy mal”.

Más adelante, la panelista relató a De Brito un fuerte hecho que le puso fin al vínculo: “Cuando me fui a vivir a España la pasé muy mal. Volví con 15 kilos menos en las primeras vacaciones. Cuando mi mamá me vio, le blanqueé todo. Yo tuve un año de un padecimiento hasta que un día me harté y me apersoné en la casa de mis suegros. Ustedes no saben todo lo que les dije. ¿Viste cuando me broto, grito y enloquezco? Bueno, entré y me decían ‘lo de la guita, que yo era put…, que compré el título, que era más grande que él, que me iba a hacer un hijo y que se iba a escapar’.

“Ellos me habían mandado a romper el auto”

Ante la mirada atenta de todos sus compañeros, la esposa del exjugador de Boca Junios y Rácing (entre otros), contó para sorpresa de todos una revelación que los dejó atónicos: “Bueno, un día me inventaron que me habían chocado el auto porque yo salía de noche borracha. Ellos me habían mandado a romper el auto. Destrozaron el auto. Eso fue lo que reventó la relación del todo. Gracias a Dios, Diego estaba enamorado, sabía qué tipo de mujer era yo”.

Anteriormente, Yanina declaró que el conductor de “LAM” le recomendó que engañase a Diego cuando se supo del amorío del comentador con Natacha Jaitt. “No lo hubiese engañado, pero no porque soy buena, sino que me da fiaca y es inherente a mi personalidad. Cármela Bárbaro (su excompañera en LAM) me decía ‘engañalo, engañalo’. Y vos también, Ángel”, había dicho la influencer. El periodista, en ese momento, no esquivó la propuesta y aseguró: “Yo, cuando pasó todo lo de Natacha, te dije ‘buscate un amante’, es la verdad. Ahora ya lo podemos contar”.