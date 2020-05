Ángel De Brito defendió a Fede Bal

Fede Bal fue diagnosticado con cáncer en el intestino, a mas de un mes y medio de la noticia comenzó el tratamiento de quimioterapia para combatir la enfermedad, en pleno aislamiento social por el coronavirus. Enfocado en su recuperación, el actor tomó la decisión de compartir con sus seguidores algunos pasos del procedimiento médico y cómo está transitando el malestar para que la gente le pierda el miedo a la palabra “cáncer”. Sin embargo, más de uno cuestionó su postura.

Preocupado por la salud de Fede y manteniendo una comunicación fluida con el actor, Ángel de Brito contestó a aquellos que cuestionan a Bal, por su modo de proceder en medio de la enfermedad. “Con Fede hablo bastante. Él dice que está cansado, pero tiene mucha pila, está muy positivo. Obviamente se deprime como cualquiera, pero tiene mucha fuerza y va a salir adelante. Y el que dice que especula con esto por prensa es un hijo de puta. No hay ningún tipo de justificación”, dijo el periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana, bancando al actor y apostando a su bienestar.

Uno de los comentarios más criticados por los usuarios de las redes sociales lo hizo Tamara Gala, expareja de Bal. Al verlo en un video en Instagram, desde el Instituto Fleming, donde realiza su tratamiento, dió su desafortunada opinion.”Hasta de su enfermedad hace una publicidad. ¡Por favor! (al que no le gustaba la cámara ja, ja, ja). Yo no soy hipócrita. No me gusta lo que está pasando, pero siempre voy a tratarlo como se merece. A él y a su madre”, escribió la vedette, en el posteo, y luego lo eliminó.

Carmen Barbieri defendió a su hijo

Por esas declaraciónes, Carmen Barbieri salió en defensa de Fede en el ciclo radial de Polino. Sin nombrar a Gala, la exnovia de su hijo, aseguró que “hay gente muy mala”. Además, aclaró que no existía ninguna intención de hacer promoción a partir de algo tan doloroso como lo que viven. Tamara por su parte se expresó en sus redes sociales. “Ya entendí todo, te agarrás de un mini comentario viejo que borré, no porque no lo sienta, simplemente para no armar circo. A veces me olvido de que mis palabras en algunas personas influyen mucho”, escribió. La ex del intérprete no tuvo filtros a la hora de publicar duras palabras contra él.

En internet escribió: “¡Porque hacés radio ahora! Entonces debes manipular la situación para hacer mucha prensa y siempre ser la víctima. Te juro que esta vez casi caigo jajaja. Naaa, mentira…”. Comentó y agregó una foto de una caricatura de un zorro con una careta. También expresó su pensamiento sobre las críticas que recibe: “Claro, entienden que está todo manipulado. Y se agarran de un comentario que hice porque no me parecía y fue una opinión como muchas”.