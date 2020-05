Facundo Ambrosioni habló duramente de Morena Rial

Morena Rial, hija del famoso conductor del programa televisivo Intrusos, sorprendió a todos sus seguidores al expresar que estaba separada. Así definió a través de Instagram, al responder preguntas de sus seguidores desde las historias publicadas, el estado de su relación actual con Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo Francesco de un año de edad. En medio de denuncias y acusaciones de violencia cruzadas, la pareja tuvo un fuerte cruce ida y vuelta en las redes sociales.

Todo empezó cuando el futbolista, que se volvió con su familia a Córdoba tras irse de la casa que compartió con la hija de Jorge Rial, publicó un tweet dando su opinión. “Hay personas tan pobres que lo único que tiene en la vida es dinero”, escribió. Unas horas después More salió al cruce. “¿Viste lo que puso en Twitter? Ja, ja, ja. Alto dolido”, le preguntó un seguidor a la joven. “Si, ja, ja, ja. ¿Ahora se da cuenta? Ja, ja, ja. Hablás así con el último Iphone…”, chicaneó, sugerente, sobre el celular que luce su expareja en sus fotos.

La ruptura de la pareja ocurrió después de una transmisión en Instagram la cuál terminó con una escandalosa discusión con su pareja. Él la llama “tóxica” y ella estalló de furia. “A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y esto va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”, comentó para sorpresa de todos los fans cuando veían ese live.

“Todo pasa por algo”

Vía Twitter, el jugador de origen cordobés escribió mensajes y compartió otros dirigidos a Morena. Primero, comenzó con un pícaro: “¿Pasó algo?”, restándole importancia a la nueva separación de la madre de su hijo. Luego, fue más allá y disparó: “Todo pasa por algo”. Además, Ambrosioni retritteó mensajes de sus seguidores. “No son tiempos malos… son tiempos de ser mejores seres humanos…” y “Siempre vienen tiempos mejores”, fueron algunas de las palabras que compartió Facundo.

Por su lado, la hija de Rial se ofreció a responder preguntas de sus fanáticos y contó su verdad y cómo está pasando esta etapa de separación. Una seguidora le preguntó: “Pero tenes pruebas de que te es infiel. Porque muchas inventan para que te pelees”. Y la cantante respondió: “Si, las pruebas siempre estuvieron”. “Otra vez te engañó?”, indagó una usuaria. Y Morena le dijo: “Siempre, el gato pierde el pelo pero no la maña. Jamás cambian, los que nacieron así, morirán así”.