Fede Bal defendió a Laurita Fernández

Los internatutas de las redes sociales quieren que Federico Bal vuelva al Bailando junto con Laurita Fernández y Mati Napp. Esto ocurre justo días después de que la actriz confirmase su separación de Nicolás Cabre y vislumbrando la posibilidad de ser un invitado en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Al aire en el debut del programa radial Late el viernes en FM Late 93.1, el hijo de Carmen Barbieri fue indagado por su compañero de programa, Pepe Ochoa, sobre el tuit que publicó horas antes y que lo acercaba a la pista de Showmatch (El Trece).

“¿Vos te querés sumar en un ritmo libre?”, le preguntó Ochoa a su colega, que se río y aclaró lo que quiso expresar con su comentario en la red social del pajarito. Bal respondió con sinceridad. “No seas boludo, mirá si me voy a querer sumar. No estoy en condiciones. Estoy en un tratamiento y no quiero sumarme. Vi que Tinelli lo había puesto en Twitter y me gustó. No estoy para bailar”, aseguró.

El conductor de radio está haciendo quimioterapia por su cáncer de intestino, con su declaración acabó con las ilusiones de sus fans de verlo con su exnovia y el coach con los que fue campeón en 2015. Federico también habló sobre las críticas de su excompañera de baile, Lourdes Sánchez hacia Laurita Fernández. Ella aseguró que esta es la época del año en la que Laurita comienza a hacer lo que pueda para ingresar al certamen conducido por el periodista. Declaró que su separación de Cabré podría ser por prensa y con fines mediáticos.

“Esta cuarentena nos golpeó a todos”

“Quiero decir una cosa. Yo a Lourdes la adoro, pero no es por eso. No es el momento. Uno se separa y comienzan como las estrategias de ‘lo dijo por esto’ o ‘lo dijo por otro’, y la verdad es que uno se separa cuándo puede y de la forma que puede. Hoy los agarró la cuarentena y lo mejor es que puedan tener una linda vida los dos. Si deciden volver, que sea mágico, y si no, también que sea genial para ellos. Hay que tirar buena onda, más en esta cuarentena que nos golpeó a todos. Yo no creo que sea ‘estratega’ en este momento, ni en pedo”, sostuvo Federico.

Con respecto a su relación actual con Sofía Aldrey, Bal aseguró que está muy bien. Comentó que “ella es un ángel que le cayó, lo ayuda mucho y le da mucho amor”. El actor también se refirió al momento en el cuál se quiso hacer el estudio previo al diagnóstico que preocupó a sus seguidores. “Me hago un estudio porque no tenía ningún síntoma pero cuando iba al baño veía una anomalía, un poco de pérdida de sangre. Lo había dejado pasar por algunos meses hasta que apareció un ángel en mi vida que me hizo ver las cosas desde otro lado y me dijo: ‘flaco, tenés que hacerte un estudio. Con la salud no se jode”, contó el hijo de Barbieri.