Juana Viale habló tras el fallecimiento de Goldy Legrand

A un día de la muerte de su tía Silvia Goldy Legrand, Juana Viale condujo el programa La Noche de Mirtha, en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand, a quien cubre por la pandemia de coronavirus. Notablemente emocionada, la actriz habló del triste presente familiar. “Estoy otra noche acá, adelante del programa de mi abuela por la cuarentena. Hoy también me toca estar al frente de este programa con una noticia que ya es de público conocimiento”, comenzó diciendo Juana, nerviosa y angustiada.

Una vez en el escritorio, Viale le dedicó sentidas palabras a Goldie: “Ayer murió mi tía abuela, murió Goldie. Uno por ahí está preparado para llevar adelante el programa adelante, pero uno no puede aprender a transmitir este tipo de noticias, y me toca como familia. Goldie fue una mujer, una actriz de la época de oro de la Argentina, hizo grandes películas junto a su hermana. Fue una mujer con mucha memoria, fue una mujer muy sensible, muy familiera. Yo les voy a mandar un beso muy grande a sus hijas, a sus nietos, bisnietos y a toda esta pequeña familia que vamos a despedirla de una manera tan particular por la pandemia”.

“Es muy difícil la situación”

La conductora siguió recordando a Silvia Legrand con la voz quebrada: “Lo más lindo que yo puedo estar haciendo es seguir con el programa adelante. Goldie, a pesar de todas las situaciones dolorosas que tuvo que pasar mi abuela, siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Acá estoy cubriendo el lugar de mi abuela, que le mando un beso muy grande. Es muy difícil la situación y me imagino que perder a una hermana es muy difícil, por supuesto… Vamos a extrañar mucho sus tortas dedicadas, sus sabias palabras, siempre acompañadas de algún proverbio”.

Para finalizar, la nieta de Mirtha Legrand dijo: “No hay que olvidarse que vivió 93 años y que hay mucho para recordar y mucho para sonreír. Un beso a toda nuestra familia. Es difícil no poder abrazar en estas situaciones, pero lo mejor es recordar con alegría. Con mi abuela hablé ayer a la noche. Hoy no hablé, pero hablé con mi mamá, que estaba con mi abuela. Estaba tranquila, triste y dolida. Es un trabajo de todos los días, de acá para adelante. Es muy difícil sobrellevar la pérdida de alguien en estos momentos, en donde no se puede abrazar, ni acompañar en situaciones de despedida”.

Quedándose con los mejores recuerdos de su tía, Viale agregó: “No todos tienen la fortuna de vivir tantos años como lo hizo Goldie. Además estuvo rodeada de amor, de familia y amigos. Tiene muchos nietos y bisnietos. Ahora queda la abuela para darle mucho aliento. Yo no puedo ir a visitarla porque tengo hijos y salgo a trabajar. Es una constante, de acá para adelante, ayudarla en esta situación”. Tal vez haya sido el amor y el afecto familiar lo que le dio a Juanita la entereza para hacer este homenaje y cumplir con la conducción del programa.