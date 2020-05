Mirtha Legrand despidió con un emotivo mensaje a su hermana

A casi 24 horas del fallecimiento de su hermana gemela, Silvia Goldy Legrand, la actriz y conductora de televisión Mirtha Legrand escribió en su cuenta de Twitter una despedida. “Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”.

A lo largo de los años, cada vez que Mirtha sufrió este tipo de pérdidas tan dolorosas utilizó su histórico programa de televisión para expresar su primer testimonio frente a la adversidad de ver morir a un ser querido. Lo hizo con su hijo Daniel, con su esposo Daniel Tinayre y hace poco con su hermano Josecito. En esta oportunidad no podra ser ya que su nieta Juanita Viale es la que se está ocupando de conducir su ciclo debido al coronavirus (por recomendación medica, la diva se encuentra haciendo aislamiento por su edad de 93 años).

La nieta de Mirtha dijo en el programa: “No hay que olvidarse que vivió 93 años y que hay mucho para recordar y mucho para sonreír. Un beso a toda nuestra familia. Es difícil no poder abrazar en estas situaciones, pero lo mejor es recordar con alegría. Con mi abuela hablé ayer a la noche. Hoy no hablé, pero hablé con mi mamá, que estaba con mi abuela. Estaba tranquila, triste y dolida. Es un trabajo de todos los días, de acá para adelante. Es muy difícil sobrellevar la pérdida de alguien en estos momentos, en donde no se puede abrazar, ni acompañar en situaciones de despedida”.

“Goldy” se consagro como actriz en 1941

Silvia Legrand falleció anoche a los 93 años. Llevaba casi medio siglo alejada de la actuación tras asumir el rol de Mariquita Sánchez de Thompson en la película “Juan Manuel de Rosas” dirigida por Manuel Antín en 1972. En 1941 se consagro como actriz tras protagonizar Soñar no cuesta nada junto a Mirtha Legrand. Ese mismo año su madre había contactado a un conocido hombre de la industria del cine, Ricardo Cerebello, para que oficiara como representante de las hermanas. fue él quien ideó los nombres artísticos de Mirtha Legrand (para Rosa) y Silvia Legrand (para María Aurelia).

La despedida de Goldy tuvo como particularidad la soledad, dado que por el peligro de contagio de la Covid-19 no pudieron asistir muchos allegados a la artista. En el sepelio realizado en un cementerio privado de Pilar solo pudieron asistir su yerno, Alfredo Solari y uno de sus nietos, Santiago, que estuvieron con barbijos. Solari transmitió en directo por la plataforma Zoom la inhumación del féretro. Las imágenes fueron seguidas a la distancia, según trascendió, por las hijas de Goldy y por su hermana, Mirtha Legrand.