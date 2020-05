Barbie Vélez está shockeada por la salud de Fede Bal

Barbie Velez salió durante un largo tiempo con Fede Bal. Si bien al principio de esa relación era todo cariño y amor, se tornó en fuertes discusiones y peleas mediáticas que aún se recuerdan. Finalmente terminaron por separarse en 2016. Hoy, la actriz fue entrevistada por Analía Franchín en el programa televisivo de Lizy Tagliani “El precio justo“. Franchín le preguntó a la expareja de Federico sobre la situación de salud que está atravesando el actor, ya que es de público conocimiento.

“Yo sé que es una buena chica, que ha sufrido, pero te quiero preguntar directo: ¿cómo tomaste la noticia de Fede Bal?”, fueron las palabras de Franchín, ante la mirada firme de Tagliani. Aunque hace tiempo que están separados, Barbie contestó: “Y, como todos, me parece. Fue shockeante”. “La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración y que pareciera que me estaba colgando de algo que la verdad es horrible. En los portales ponen ‘Barbie dice que…'”, se quejó.

“Uno se pone en la posición de la edad que tiene, que ve todo superlejos. Pero de repente uno se da cuenta que las cosas no están tan lejos como uno cree. Se empiezan a tomar las cosas de otra forma”, agregó. Tagliani reforzó esa idea referida a la grave enfermedad que padece: “es imposible no angustiarse, no hay chance”. El joven actor, de 30 años, sufre cáncer de intestino y actualmente está siendo sometido a quimio y rayoterapia. Esas prácticas médicas lo tienen agotado.

En defensa de Nazarena

Al ser consultada sobre si pensó en hablar con su expareja y mandarle un mensaje de apoyo, Barbie evidenció la distancia en la relación. Contestó tajante: “la verdad que no. Una cosa no quita la otra. Sí me parece shockeante y me movilizó claramente… pero nada”. Además defendió a su madre, cuyas palabras sobre Bal fueron cuestionadas. Al respecto, dijo que hubo “una mala interpretación, no te podés burlar de la enfermedad de nadie”, para restarle importancia al asunto.

De Nazarena Vélez habían trascendido valoraciones negativas sobre la expareja de su hija por dos años. La actriz dijo que, si bien no le deseaba el mal, “ni la muerte ni una enfermedad sacan lo que uno hizo en la vida”. Sus palabras molestaron al entorno del actor, pero no hubo ninguna reacción de su parte hacia su exsuegra. Hoy Tagliani salió en su defensa y recordó que “aclaró lo que quiso decir”. Sin embargo, el tema está lejos de quedar cerrado.