Dólar: la semana arrancó con estabilidad

Luego de tres días sin actividad, la rueda cambiaria arrancó la semana con estabilidad. En el Banco Nación, el dólar oficial amaneció con un precio de $69,16 en el extremo vendedor. Por su parte, el blue bajó y promedió los 118 pesos. El MEP y el contado con liquidación no registraron movimientos. A su vez, el BCRA endureció las restricciones para adquirir billetes verdes.

El Intransigente informó que el dólar oficial conservaba esta mañana los mismos valores del jueves pasado, último día hábil de la semana previa. Ese día había alcanzado los $64,16 en el extremo comprador y los $69,16 en el vendedor. La moneda extranjera había llegado a estas marcas luego de experimentar un incremento de 0,13% ($0,09). Esta suba se trasladó al tipo de cambio “solidario” —con el recargo de 30% del impuesto PAÍS—, que se elevó a $89,91.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ofrece este lunes a $108 para la compra y a $118 para la venta. El billete verde informal aterrizó en ambos precios luego de sufrir una contracción de 2,48% (-$3). A pesar de este retroceso, las “cuevas” y los “arbolitos” continúan operando con la cotización más elevada del circuito cambiario argentino. Su brecha con la divisa “turista” era de $28,09 esta mañana.

Los tipos de cambio bursátiles tuvieron un comportamiento alcista durante la última rueda. Esto hizo que el dólar MEP (mercado electrónico de pagos) y el CCL (contado con liquidación) se mantuvieran por en la franja de los $110. El primero de ellos se alzó $3,44 y llegó a los $112,31 y el segundo subió $4,89 y aterrizó en los $114,65. Ambos acumulan un encarecimiento superior a 50% en los últimos doce meses.

Restricciones del Banco Central

A fin de contener la disparada del billete verde, el BCRA endureció el cepo cambiario. A través de la circular A 7001, estableció que si una persona compró dólar “solidario”, no podrá realizar operaciones con dólar MEP ni CCL por 30 días. Además, estableció que las entidades deberán solicitarle al cliente una declaración jurada. Allí deberá constar que en el último mes no se han realizado ventas ni transferencias de títulos en monedas extranjera. Asimismo, se deberá asentar el compromiso del sujeto a no realizar transacciones de esta clase en los próximos 30 días.