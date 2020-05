En algunas Facultades de la UNT se prorrogaron las regularidades

La mayoría de las Facultades prorrogó las regularidades y resolvieron extender hasta marzo de 2021. Este será el plazo para rendir las materias que vencieron en el pasado marzo de 2020. Estas medidas adoptadas por la Universidad Nacional de Tucumán llevaron tranquilidad a los estudiantes. En otras Facultades aún no emitieron resolución.

A través de un comunicado, la UNT emitió toda la información sobre las Facultades que extendieron este servicio en pos del alumnado. La mayoría de las Facultades resolvieron prorrogar las Regularidades de Materias por un año. En la Facultad de Artes están prorrogadas y sin fecha.

Por su parte, en Bioquímica, Química y Farmacia se prorrogó, por única vez, hasta marzo del año próximo. Para la Facultad de Ciencias Económicas se resolvió además extender las regularidades para las que vencen el 31 de agosto. En la Facultad de Educación Física se adoptaron las mismas particularidades y flexibilizaron las correlatividades aún adeudando correlativas inmediatas anteriores.

Odontología, Ciencias Exactas y Ciencias Naturales, en esta tres Facultades extenderán tambien por un año. En Psicología aún no lo resolvieron. Para Filosofía y Letras aún no tomaron resoluciones. En Derecho analizan tomar nuevas medidas. La Facultad de Agronomía y Zootecnia aún no emitió resolución, pero prevén adoptar el mismo camino.

Por último, para la Facultad de Medicina también se resolvió prorrogar las materias que se vencían en marzo y hasta el 31 de julio de 2020. En Arquitectura y Urbanismo se extienden hasta 2021. El plus es que lo mismo ocurrirá con las materias obtenidas en el período lectivo 2015.