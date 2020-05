En Confrontados afirmaron que la China Suárez está embarazada

Hace ya un tiempo que hay fuertes rumores de que María Eugenia Suárez (más conocida como la China Suárez) está embarazada. La modelo siempre lo negó rotundamente. Hoy salió un informe en el programa Confrontados (El Nueve) donde mostraron pruebas de que la actriz estaría mintiendo. El notero Sebastián “Pampito” Perelló Aciar sacó en pantalla un chat que pertenece a la bailarina conversando con un centro sanitario para pedir que ella sea vacunada junto con Benjamín Vicuña.

La diseñadora de moda, en el chat, le confirmó a la gente de ese sanatorio que está embarazada. El diálogo de la China dice: “Hola Florencia ¿Cómo estás? Justo tengo que ponerme una vacuna antigripal y triple bacteriana. Como estoy embarazada, sería ideal que pudiéramos coordinar para que vengan a casa. Aprovecharíamos, además, para que mi pareja se la coloque, si es posible”. La receptora del mensaje contestó: “¡¡Muchas gracias euge!! ¿Benja posee cobertura? Cualquier cosa te pedimos que envíe la foto de tu credencial también. Buenas noches.”

Pampito, luego de mostrar la evidencia, aseguró que intentó comunicarse con Suárez para decirle que tenían ese material exclusivo, pero ella nunca les contestó. También contó que le habían consultado respecto al tema al mediático Marcelo Polino, quién tampoco le dio una respuesta clara y contundente. Recordemos que Polino es un amigo cercano de la cantante. En el programa alegaron que Marcelo es siempre prudente y que no habla de sus amigos cercanos.

Una buena noticia, según Calabró

Al panelista le preguntaron si la información es algo que esta circulando en las redes sociales y dijo que no, que es algo que le mando una fuente directa. “No la quiero comprometer porque es algo delicado y muy privado lo que me están pasando”, resaltó. Marina Calabró, en su rol de conductora del programa y quien formuló la pregunta para que Pampito desarrolle la información, destacó que el trascendido es “una buena noticia”, criterio que compartieron sus compañeros de mesa.

Sin embargo, la posibilidad de que la vacunación se concrete es todavía lejana. En el mismo programa advirtieron que no se autoriza el ingreso al country a nadie que no viva dentro de él, donde tienen su casa la China y Vicuña. Esto habría generado tensiones entre los vecinos, porque no se autoriza el paso ni siquiera de quienes llevan mercadería comprada en los supermercados, un servicio autorizado durante la cuarentena. Tampoco empleados de distintas casas del lugar, encargados del mantenimiento.