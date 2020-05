Este es el mensaje que el presidente les mandó a los adolescentes

A pesar de la situación que está viviendo el país, el presidente es una persona muy activa en Twitter. Al mandatario se lo puede ver siempre interactuando con otros usuarios, mandando saludos y respondiendo consultas. En la tarde de este domingo, Alberto Fernández subió un video donde se lo puede observar con una guitarra. En el mismo, les mandó un mensaje especial a los adolescentes.

NA informó que el video del presidente fue publicado a las cerca de las 21 de este domingo. En la filmación, que duró poco más de un minuto, Alberto Fernández, expresó: “A vos, que por tu edad podrías ser mi hijo o mi hija, quiero decirte que te entiendo. Es difícil no poder salir a disfrutar con amigos. Por eso valoro mucho lo que hacés para cuidarnos en esta pandemia”.

Al inicio de la proyección, Alberto Fernández entona con su guitarra los acordes de la canción “Todas las hojas son del viento”, del fallecido cantante y compositor Luis Alberto Spinetta. “En esta canción el flaco nos habla de cuidar al niño. Cuida bien al niño, dice. Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más”, enfatizó el presidente de la nación.

Tras proyectar en el film una fotografía del jefe de Estado abrazando a su hijo, Estanislao, Alberto Fernández, afirmó: “Vos podés ser mi hijo, mi hija. Y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas pero hay que tener inventiva. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas, que pases mucho tiempo con ellos, que dibujes, que compongas música, que crees música”.

En ese sentido, manifestó: “Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque, no nos lastime. Y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros”. “Sacá lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuídate. Vos contá conmigo”, concluye el video del presidente. La filmación tuvo una gran repercusión en la red social, tuvo más de 12 mil retweets y 76 mil me gusta.