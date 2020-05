Fabián Cubero sorprendió a Mica Viciconte para su cumpleaños: “Soy feliz por tenerlos al lado mío…”

El domingo pasado, 3 de mayo, Mica Viciconte festejó su cumpleaños número 31 en cuarentena. La bailarina pasó todo el día con su pareja, Fabián Cubero, con quien pasa el aislamiento obligatorio. El ex futbolista la sorprendió con una fiesta, a pesar de que Mica no podría tener invitados. Todos sus amigos y familiares la felicitaron a través de una videollamada por Zoom. No faltaron los globos ni la torta de cumpleaños. Mica agradeció los saludos a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy es un día distinto para mí. Los que me siguen y conocen saben que me gusta festejar mi cumple sobretodo si es rodeada de las personas que quiero. La situación no me permite festejar como siempre y juntarme con esas personas, pero eso no impidió que me hicieran llegar su amor de igual forma. Es un día distinto, pero soy feliz por tener a mi familia, mis amigos, mi novio y a lxs micaelistxs“, escribió Mica, refiriéndose a sus fans. “Soy feliz por tenerlos al lado mío y espero que sea así mucho tiempo más. Feliz cumple para mí. 31 no son nada… Ya podremos festejarlo como se debe“, dijo.

En la sección de comentarios la felicitaron varios de sus amigos y colegas en el mundo del espectáculo. Algunos de ellos fueron Carmen Barbieri, el Chato Prada, Maca Rinaldi y Flor Torrente. Pero, sin dudas uno de los saludos más destacados fue el de Fabián Cubero. El ex futbolista compartió una imagen de Mica usando un bonete de fiesta, que él mismo había fabricado, y el resultado fue muy divertido. “Lista para festejar el cumple… Mica Viciconte, estás divina“, escribió el ex futbolista junto a la foto. A lo que Mica respondió: “Jjajaj me mataste y me obligaste a ponerme eso jaja“. El jugador le organizó una “fiesta de Minnie Mouse”, a pedido de Mica, según dijo, y le regaló un desayuno en la cama.

Lo que no quedó claro fue si también acompañaron el festejo las hijas de Cubero, Indiana, Sienna y Allegra. Fabián y la madre de las niñas, Nicole Neumann se están turnando la custodia de las chicas durante la cuarentena. Hace alrededor de un mes, la modelo las dejó con Cubero por primera vez durante el aislamiento y cuestionó bastante las medidas sanitarias del ex jugador de Vélez. Como informamos anteriormente, Nicole fue durísima con Cubero: “Que vayan lo acepté con todos los cuidados posibles. Primero que van en un auto de una casa a la otra. Obviamente me daba miedo porque allá es un departamento“, había dicho.

"La gente sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro y tocan los botones. Todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, barbijos y les pedí que, por favor, hasta que no estén adentro de la casa del papá, que no se los sacaran, que no toquen nada, picaportes, timbre, nada. También les mandé vitamina C, que me habían recomendado que tomen todos los días, para que lo sigan tomando a pesar de no estar conmigo". Tanto Fabián Cubero como su novia, le respondieron que podía quedarse tranquila en cuanto a la seguridad de las niñas.