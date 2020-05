Guillermo Francella y Florencia Peña hicieron otro spot de “Casados con hijos”

Después de la polémica salida de Érica Rivas de la producción teatral de “Casados con hijos“, los actores Guillermo Francella y Florencia Peña realizaron una nueva publicidad de la obra de teatro. La actriz subió el spot a su Twitter, y allí se la ve haciendo gala de su personaje. Moni y Pepe bromean sobre la cuarentena, el aislamiento, los varados, las relaciones y las llamadas telefónicas. Esta publicidad generó mucha adhesión en las redes. Cabe aclarar que las entradas que ya se habían vendido mantendrán su vigencia cuando acabe la pandemia.

Tras confirmarse que Rivas no va a estar en dicha producción, quién dio mucho de que hablar fue Peña. Todos pensaron que ella sería la aliada de la morocha, pero Florencia puso una serie de “me gusta” la publicación de Ángel de Brito. Explicó la salida de Érica del proyecto en su cuenta de Twitter. “No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un asistente pago por la producción. O sea, más dinero”.

El conductor de “LAM” agregó: “Corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban. La producción le explicó que esos cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación. Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un ‘rol de víctima’ cuando simplemente no hubo un acierto artístico”.

“No me bajé del proyecto”

La actriz que personifica a María Elena Fuseneco, por su parte, declaró: “Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar. O sea, que me quedaría sin trabajo. Sería bueno, entonces, que se preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión”.

Lo cierto es que la obra teatral se hará de todas maneras. Como dice la frase: “El show debe continuar”. la obra de teatro se reprogramó para enero de 2021, y por el momento no se anunciaron cambios en el precio de las entradas. Francella manifestó en sus redes que está muy satisfecho con esta producción, que asumió con RGB y Viacom. Y que quiere que la mayor calidad artística que se pueda lograr.