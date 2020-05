IFE: Cafiero aseguró que se volverá a pagar

Desde principios de marzo, Argentina viene sufriendo las consecuencias del coronavirus. Esta pandemia no solo afectará a la salud, sino que también golpeará a la economía. Por esta razón, el gobierno de la nación sacó el Ingreso Familiar de Emergencia. El IFE fue un bono de 10 mil pesos que se abonó en los últimos días del mes de abril y que se volverá a pagar en mayo.

El IFE se le otorgó a personas desempleadas, que trabajan de manera informal, y los que sean monotributistas de las categorías A y B. También a las trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de la AUH. Igualmente estos últimos no se tuvieron que anotar. La ANSES fue la encargada de inscribir a todos individuos que querían acceder a este beneficio

El gobierno aclaró que, como requisitos básicos para obtener el IFE es necesario ser argentino nativo o ser residente legal en el país por un período no inferior a dos años. Se debe tener entre 18 y 65 años y no percibir, ni el solicitante ni alguien del grupo familiar, ingresos por trabajo asalariado. El beneficiario no debe tener rentas financieras, ni vehículos de alta gama.

Luego de varios rumores, Santiago Cafiero salió a aclarar que sucederá con este beneficio. El jefe de Gabinete afirmó que “se reunirá con el equipo económico para darle continuidad al IFE durante el mes de mayo. Vamos a ayudar nuevamente a más de 8 millones de argentinos”. El encuentro se dará en la mañana de este lunes y contará con la presencia de la nueva titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Cafiero aseguró que no habrá otros cambios en el equipo de gobierno

Consultado sobre si hay planeados nuevos cambios de funcionarios, Cafiero expresó: “No, vamos a seguir trabajando fuertemente, con el compromiso y prioridades que va marcando el presidente, Alberto Fernández. No existe ese análisis de que haga falta algún otro cambio en algún otro sector; se viene trabajando bien, se exige mucho y todos los ministerios están trabajando a destajo”.