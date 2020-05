“Jamás cambian…” More Rial volvió a apuntar contra Facundo Ambrosioni

More Rial y Facundo Ambrosioni han tenido varias idas y vueltas en su relación. Días atrás, se confirmó su separación después de un polémico cruce que quedó registrado en las redes. La hija de Jorge Rial estaba haciendo un vivo y mientras hablaba con sus seguidores, captó la terrible pelea con su ex. Ella lo acusó de violencia de género y de haberla engañado varias veces, mientras él la llamaba “tóxica”. Finalmente, se conoció que el jugador se había trasladado a Córdoba, su ciudad natal.

Ahora, Ambrosioni tiene contacto con More Rial solo para hablar con su hijo Francesco, con quien se comunica a través de videollamada. Pero la guerra entre ambos no ha terminado. Facundo le dedicó un tweet a la hija del conductor de Intrusos. Decía: “Hay personas tan pobres que lo único que tiene en la vida es dinero“. Y aunque nunca la nombró, More estaba segura de que se trataba de ella. A través de su Instagram, donde suele interactuar bastante con sus seguidores, respondió a este ataque.

Un seguidor le preguntó: “¿Viste lo que puso en Twitter? Ja, ja, ja. Alto dolido“. Y ella le respondió: “Sí, ja, ja, ja. ¿Ahora se da cuenta? Ja, ja, ja. Hablás así con el último Iphone…“, dijo. Pero no quedó ahí. La chica siguió respondiendo preguntas y aprovechó cada oportunidad que tuvo para descargarse con su ex. Otro seguidor le preguntó: “¿Otra vez te engañó?“. Y ella le dijo: “Siempre. El gato pierde el pelo pero no la maña. Jamás cambian, los que nacieron así, mueren así“. More Rial aseguró tener pruebas de los engaños de Ambrosioni.

Otra de sus fans le dijo: “Acá pasando por una separación ¿Algún consejo? Sos muy divina“. More, que ya pasó por varias separaciones con la misma persona, contestó: “¡Sí, consejos! No le creas jamás si te dice que va a cambiar. Si te caga una vez lo va a hacer siempre“. Y agregó: “Salir de una relación tóxica es un triunfo muy grande. Leído parece fácil, pero sólo quien lo ha vivido sabe lo difícil que es dejar de autoengañarse con esa persona pensando que va a cambiar. Si lograste salir eres valiente, sino te deseo fuerzas para hacerlo“.

More hacía un vivo de Instagram con una amiga, que le tiró: "Violencia de género. Acá dicen que lo cag… a palos a Facundo". A lo que ella contestó: "Ay, chicas. Yo no le voy a pegar, me da hasta lástima porque después él sale perdiendo". Ambrosioni no se quedó callado y al pasar por su lado le dijo "tóxica" lo que enloqueció a la hija de Rial. "Tóxica será su vieja", dijo. Y más tarde agregó: "Con todas las veces que me metió los cuernos… una más…".