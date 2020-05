Jorge Lanata contó como se enteró que es adoptado

Jorge Lanata fue entrevistado el dia de hoy por Ángel De Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana. En una entrevista que dio mucho de que hablar, se tocaron numerosos temas personales. Por ejemplo su salud, su recuperación del transplante de riñón y de la cirugía de espalda, cómo vive la cuarentena por coronavirus, etc. Lo que sorprendió fue que, en un momento, Lanata habló por primera vez sobre un hecho que sólo conocían las personas que habían leído su libro autobiográfico “56“.

De Brito lo consultó respecto a haber sido adoptado, como confesó en su escrito. “Hace un tiempo, cuando sacaste tu último libro hablaste de la adopción. Ahí contaste que te enterasate que no eras hijo de las personas que creías que eran tus padres. ¿Cómo te cambió eso?¿Empezaste a ver las cosas distintas?”, preguntó. Jorge contestó: “Hay una pregunta que todo el mundo se hace, la cuál es ¿De dónde vengo? Eso sirve para afirmar la personalidad que uno tiene en el presente”.

En su análisis, el conductor de “Lanata sin filtro” se refirió a su propia paternidad, en referencia a su origen familiar. “Al no saberlo, ya es tarde para preguntarme de dónde vengo. La revelación de ser adoptado me hizo pensar que yo empiezo, no continuo. Yo empiezo a ser el padre de Bárbara y Lola. El saber que soy adoptado me afirmó eso, que yo antes no lo pensaba”, sostuvo, acerca de sus hijas. Además agregó: “El pasado está siempre, pero yo no miro para atrás nunca”.

Una vida rara

Ángel le retrucó: “Contaste una discusión con tu papá que después resignificaste al enterarte que eras adoptado”. Jorge no se quedó sin responder esa cuestión y dijo: “Me pasé la vida pensando que Bárbara tenía las manos de mi mamá”, en referencia a su madre adoptiva. “Hubo cosas así. Me hizo reafirmar que mi vida es más rara que la mierda. He tenido y tengo una vida muy rara, pero en buenahora”, resaltó. Acerca de su futuro, confirmó que volverá a la televisión con Periodismo Para Todos el 31 de mayo, a las 22.

Consultado si pudo conocer la identidad de sus padres biológicos, dijo que no quiso hacerlo. “Lo podría haber hecho. No quise buscarlo, hubiese sido relativamente fácil para mí con los contactos que tengo. Sé en qué hospital nací, pero realmente no me intriga saber si mi mamá vive o no”, respondió. Luego dijo que no creía que apareciese. “No pasó en ese momento y no creo que pase ahora”, señaló. Ante la insistencia de De Brito, señaló que quizás pregunta en su trabajo periodístico “porque tuve una mamá, no biológica, que no podía hablar”.